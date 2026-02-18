Cronaca

Incidente stradale a Buonfornello: un morto e un ferito grave sulla Statale 113

di Andrea Scarso - 18 Feb 2026





Un grave incidente stradale avvenuto nei pressi di Buonfornello ha provocato la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento grave di un’altra persona. Lo scontro, avvenuto lungo la strada statale 113, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi sanitari. La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Il tragico impatto sulla Statale 113

L’incidente si è verificato nelle prime ore della giornata lungo la Statale 113, all’altezza della località di Buonfornello. Per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato particolarmente grave, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere.

La vittima e il ferito

A perdere la vita è stato Ignazio Cortese, 20 anni. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e ogni tentativo di soccorso si è rivelato purtroppo inutile.

Un’altra persona coinvolta nello scontro è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si trova ricoverata sotto osservazione.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre i due occupanti dai veicoli distrutti. Presenti anche i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia stradale, incaricate dei rilievi.

Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, valutando eventuali responsabilità e le condizioni della carreggiata al momento dello scontro.