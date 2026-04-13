Cronaca

Incidente a Misilmeri, muore un 18enne in via Nazionale: due feriti gravi

di Edoardo Gentile - 13 Apr 2026





Un ragazzo di diciotto anni ha perso la vita nella notte tra sabato e domenica in un violento incidente a Misilmeri lungo via Nazionale, nel tratto che collega Portella di Mare a Villabate. La vittima è Amedeo D’Amico, residente a Villabate, morto sul colpo nello scontro tra lo scooter elettrico su cui viaggiava e un’automobile.

I feriti e la dinamica ancora da chiarire

Sul mezzo a due ruote, si trovava anche un ragazzo di quattordici anni, rimasto gravemente ferito. Il minore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dei Bambini di Palermo, dove è stato operato alle articolazioni. Gli esami hanno rilevato che al momento dell’impatto era sotto effetto di cannabinoidi. Ferito anche il conducente dell’auto, che nel violento urto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata accertata: gli inquirenti non escludono né lo scontro frontale né il tamponamento, con entrambi i veicoli in marcia verso Villabate.

“Strada pericolosissima”: la comunità chiede interventi

La tragedia ha riacceso le polemiche su una strada già segnalato da tempo come critica. Residenti e rappresentanti locali denunciano da anni la scarsa illuminazione e le cattive condizioni del manto stradale.

Francesco Azzarello, del gruppo Facebook della circoscrizione di Portella di Mare, ha chiesto al sindaco di convocare con urgenza una conferenza di servizi con tutti gli enti competenti, tra cui la Provincia, per individuare soluzioni concrete. Nel suo messaggio ha anche rivolto un appello alla prudenza a chiunque percorra quel tratto: “Velocità e disattenzione possono trasformarsi in tragedie”.

Il sindaco di Misilmeri, Gaetano Di Chiara, ha espresso pubblicamente il proprio cordoglio attraverso i canali social istituzionali.