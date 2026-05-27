Incendio nel punto vendita di Sicily by Car a Villagrazia di Carini, a fuoco decine di auto a noleggio. Solidarietà da Schifani e Lagalla

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di Italpress - 27 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Incendio nella notte nel nuovo punto vendita dell’usato di Sicily by Car a Villagrazia di Carini. Le fiamme hanno avvolto una decina di auto parcheggiate fuori dalla società di noleggio. Le vetture coinvolte sono state più di 20, 10 delle quali completamente distrutte dalle fiamme. Il punto vendita dell’usato era stato inaugurato venti giorni fa. Diverse le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme. Le indagini sulle cause del rogo sono affidate ai carabinieri.

LA VISITA DI SCHIFANI

SOLIDARIETA’ DI SCHIFANI E LAGALLA A DRAGOTTO

“Quanto accaduto nella notte nella sede della Sicily by Car a Villagrazia di Carini suscita preoccupazione. Esprimo la mia vicinanza al fondatore dell’azienda Tommaso Dragotto e ai lavoratori per l’incendio che ha coinvolto la struttura, causando danni a diverse vetture. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga chiarita al più presto la dinamica dell’accaduto. Alla società e ai dipendenti va la solidarietà del governo regionale e mia personale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Esprimo la mia piena vicinanza e solidarietà all’imprenditore Tommaso Dragotto e a tutti i lavoratori della “Sicily by Car” per il grave episodio avvenuto la scorsa notte ai danni dello showroom di Villagrazia di Carini. Quanto accaduto suscita forte preoccupazione e non può essere sottovalutato, soprattutto alla luce dei precedenti episodi intimidatori che hanno colpito l’azienda negli ultimi mesi. Palermo e il suo territorio non possono accettare alcuna forma di violenza o pressione criminale nei confronti di chi fa impresa, crea lavoro e investe nello sviluppo economico della nostra comunità. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e degli investigatori affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano individuati al più presto i responsabili. A Tommaso Dragotto, ai suoi familiari e a tutte le lavoratrici e i lavoratori della “Sicily by Car” rinnovo il sostegno dell’amministrazione comunale e della città di Palermo”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Rinnovo la mia più sincera solidarietà e vicinanza al dottor Tommaso Dragotto e alla Sicily by Car per il grave episodio incendiario delle scorse ore. Si tratta di un fatto inquietante inserito in un clima di crescente violenza che sta interessando non solo Palermo e che va a colpire nuovamente una realtà imprenditoriale operosa. Sono sicuro che non mancherà una risposta forte da parte delle istituzioni preposte al controllo del territorio, così come sono certo della vicinanza della Sicilia migliore che non si piega a certe logiche violente e prepotenti”. Lo afferma il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

CNA “VIOLENZA E INSICUREZZA PREOCCUPANO”

CNA Palermo esprime forte preoccupazione per il clima di crescente tensione e per i gravi episodi di violenza che negli ultimi giorni hanno colpito la città di Palermo, generando allarme tra cittadini, imprenditori e operatori economici. L’incendio che ha interessato il nuovo showroom dell’imprenditore palermitano Tommaso Dragotto, così come i recenti episodi di violenza verificatisi in città, impongono una riflessione seria sul tema della sicurezza urbana, della tutela delle attività economiche e della serenità sociale del territorio.

“Le imprese hanno bisogno di operare in un contesto sicuro, stabile e improntato alla legalità. Non possiamo permettere che si diffonda un clima di paura o di sfiducia che rischia di colpire il tessuto produttivo e l’immagine stessa della nostra città” – dichiara Mario Leone, direttore divisione organizzazione ed economia di CNA Palermo.

“CNA Palermo rappresenta una parte fondamentale della società palermitana, fatta di imprese, artigiani, lavoratori e famiglie che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio. Per questo riteniamo indispensabile essere parte attiva del confronto istituzionale sui temi della sicurezza e della tutela delle attività produttive”. “Abbiamo chiesto al Prefetto di Palermo di poter partecipare ai tavoli di confronto dedicati alla situazione della città e abbiamo ricevuto un immediato riscontro positivo, con l’invito ufficiale al primo incontro previsto per l’8 giugno. Ringraziamo la Prefettura per l’attenzione e la disponibilità dimostrate”. “Solo attraverso una collaborazione concreta tra istituzioni, forze dell’ordine, rappresentanze sociali e mondo produttivo sarà possibile rafforzare il presidio di legalità e dare risposte efficaci ai cittadini e alle imprese” – conclude Leone.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).