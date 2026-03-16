Catania

Incendio in un palazzo a Catania, evacuate 15 persone: alcuni poliziotti intossicati dal fumo

di Edoardo Gentile - 16 Mar 2026





Un incendio scoppiato al primo piano di un edificio residenziale nel quartiere Nesima di Catania ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e delle Volanti della Questura. Quindici persone sono state fatte evacuare in via precauzionale. Alcuni agenti, rimasti intossicati dal fumo durante le operazioni di messa in sicurezza, hanno ricevuto cure mediche sul posto.

Le fiamme nel quartiere Nesima

Il rogo ha interessato un appartamento al primo piano di uno stabile in via America. I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono riusciti a contenere rapidamente le fiamme, evitando che si estendessero alle unità abitative vicine. L’intervento tempestivo ha scongiurato conseguenze più gravi per l’intero edificio.

Una porzione dell’appartamento colpito è stata dichiarata temporaneamente inagibile, a causa dei danni strutturali riconducibili all’esposizione prolungata al calore.

Poliziotti in prima linea, tra i primi sul posto

Gli agenti delle Volanti della Questura sono arrivati sul luogo dell’incendio tra i primi soccorritori, coordinando l’evacuazione dei circa quindici residenti dello stabile. Nessuno degli abitanti ha riportato ferite.

Durante le operazioni, alcuni poliziotti hanno provveduto anche alla messa in sicurezza di una bombola di gas Gpl presente nell’appartamento — un elemento che avrebbe potuto aggravare sensibilmente la situazione. Il contatto prolungato con il fumo ha però comportato un’intossicazione per diversi agenti, che si sono dovuti sottoporre a controlli medici.