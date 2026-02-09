Abbonati Esci

Prendono fuoco i rifiuti in capannone nel catanese

di Federico Conti




Un incendio è scoppiato in un capannone abbandonato a Misterbianco, nel Catanese, causando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Le fiamme hanno coinvolto rifiuti e materiale di risulta presenti all’interno della struttura, rendendo necessario un intervento articolato dei soccorsi.

L’allarme è scattato lungo la strada provinciale 54, in contrada Tenutella, non lontano dalla tangenziale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento nord di Catania, supportati da un’autobotte proveniente dalla sede centrale del comando provinciale.

A supporto delle operazioni di spegnimento è arrivato anche il corpo Forestale regionale, anch’esso con un’autobotte, mentre la polizia locale ha garantito la sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

All’interno del capannone, da tempo in disuso, erano accumulati numerosi rifiuti e materiali vari, circostanza che ha favorito la rapida propagazione dell’incendio. In pochi minuti le fiamme hanno prodotto una colonna di fumo ben visibile dai veicoli in transito sulla tangenziale e dalla zona commerciale del vicino Centro Sicilia.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e i vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area ed evitare nuovi focolai. Al momento non si segnalano feriti, mentre restano da chiarire le cause del rogo.

