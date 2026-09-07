Incendio allo Zen di Palermo, trovato in un magazzino il corpo carbonizzato di un uomo

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di Italpress - 07 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in un magazzino in via Cesare Brandi, nel quartiere Zen, a Palermo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un broker assicurativo di 47 anni. A lanciare l’allarme sarebbe stato un parente che ha visto uscire del fumo dal locale di proprietà della vittima. Indagini sono in corso.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo. Il decesso sarebbe stato causato dalle fiamme o per le esalazioni provocate dal rogo. I carabinieri hanno sentito i familiari.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).