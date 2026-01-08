Il maltempo colpisce la regione, imbiancate le Madonie. Neve e vento anche nel Messinese

Italpress Notizie Sicilia

08 Gen 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Neve e forte vento hanno interessato nelle ultime ore diverse aree del Messinese, in particolare le zone montane dei Nebrodi. La Città Metropolitana di Messina è intervenuta con mezzi spazzaneve per garantire la sicurezza della viabilità provinciale lungo la strada provinciale 166 “Portella Bufali”, la strada provinciale 167 di Ancipa ricadenti nei territori di Cesarò e San Teodoro, la strada provinciale 110 Montalbano-Polverello e la strada provinciale 168 Caronia-Capizzi. A causa delle raffiche di vento, sono stati inoltre rimossi tre alberi caduti sulla carreggiata della strada provinciale 45 “Curcuraci – 4 Masse”, con il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza.

“La Città Metropolitana ha risposto con tempestività all’emergenza maltempo, garantendo la sicurezza della viabilità e l’assistenza alle comunità colpite”, ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile. Sulla stessa linea il direttore generale Giuseppe Campagna, che ha sottolineato l’efficacia di un piano di emergenza collaudato, capace di attivare rapidamente uomini e mezzi con priorità alla tutela dell’incolumità dei cittadini.

Il maltempo sta colpendo anche le Madonie, investite da pioggia e vento forte. Le vette sono imbiancate. Grandine e neve a bassa quota, anche sotto gli 800 metri. Disagi si registrano in alcuni comuni del Palermitano.

