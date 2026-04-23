Calcio a 5, dal 25 aprile le Rappresentative siciliane impegnate nel Lazio nel Torneo delle Regioni

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di Italpress - 23 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un anno dopo con la stessa voglia di sempre. Potrebbe essere questo il titolo di un film ideale dedicato alle Rappresentative siciliane di calcio a 5 ed in particolare ai campioni d’Italia in carica dell’Under 19. La Sicilia riparte dalla sua forza e dalla grande tradizione che da sempre la contraddistingue in questa disciplina. Le quattro compagini siciliane sono chiamate a confermare quanto di buono fatto nelle scorse edizioni: con un palmares di tutto rispetto condito da ben 10 titoli complessivi, di cui 8 nella Juniores (nel 1991, 1992, 1996, 2003, 2010, 2012, 2023 e 2025) e 2 nella Under 15 (nel 2014 e nel 2015), gli isolani sono pronti per questa nuova e avvincente esperienza sportiva.

Saranno i parquet del Lazio ad ospitare la kermesse giovanile, in programma dal 25 aprile al 1 maggio 2026. Dopo un lungo percorso caratterizzato da selezioni, raduni e amichevoli, iniziato lo scorso autunno nei palazzetti dell’isola, le Rappresentative siciliane si presentano alla manifestazione nazionale con una struttura tecnica ben definita, grazie al grande lavoro portato avanti – ormai da molti anni – dal presidente del CR Sicilia Sandro Morgana, coadiuvato dal delegato del calcio a 5 Maximiliano Birchler.

Si riparte dal riconfermato Nello Cavarra, responsabile dell’Area tecnica delle quattro Rappresentative. I campioni d’Italia uscenti dell’U19 saranno guidati in panchina da Daniele Sciortino, alla sua terza stagione in Rappresentativa. New entry tecnica sia nella Under 17 che, nella sua storia ha sfiorato per ben tre volte il titolo nazionale, che nell’Under 15 con le panchine affidate rispettivamente a Marcello Lo Porto e a Leonardo Curreri: tecnici che negli anni scorsi avevano già ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico nello staff del futsal. Nella Femminile che punta decisamente a ben figurare, alla guida c’è la riconferma di Davide Nobile a plasmare al meglio una rosa già ben motivata.

Nel palmares femminile si contano ben due platonici titoli di vicecampione d’Italia (nel 2015 e nel 2018). “Siamo pronti per questo nuovo appuntamento con il calcio a 5 nel Lazio – ha sottolineato il presidente del CR Sicilia Sandro Morgana -. La Sicilia vanta una splendida tradizione con molti titoli conquistati nella storia della kermesse giovanile e altrettanti importanti piazzamenti d’onore. Negli ultimi tre anni si contano ben due successi e due secondi posti che sono il segnale tangibile che le nostre squadre sono da sempre tra le vere protagoniste. Sarà anche questa un’esperienza unica e importante per i nostri giovani ragazzi: oltre all’impegno e alle belle prestazioni che sapranno mettere in campo, di cui sono certo, dovranno incarnare soprattutto i sani valori dello sport, della correttezza e del fair play”.

Inserite nel girone E, le siciliane troveranno di fronte: CPA Bolzano, Lombardia e Puglia la Juniores e l’Under 15; nel girone a tre con Lombardia e Puglia per la U17 e la Femminile. La prima giornata vedrà le siciliane impegnate nelle sfide incrociate con i pari età della Lombardia al Pala Rinaldi di Anzio.

– Foto ufficio stampa LND Sicilia –

(ITALPRESS).