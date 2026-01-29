Il Governo Schifani nomina Ignazio Tozzo nuovo segretario generale

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 29 Gen 2026

PALERMO (ITALPRESS) – È Ignazio Tozzo il nuovo segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana. Lo ha deliberato la giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, nel corso della seduta di questa mattina.

Fino ad oggi nel ruolo di Ragioniere generale, Tozzo è stato in passato anche componente, su designazione regionale, della sezione di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti e dirigente generale del Dasoe dell’assessorato della Salute.

Con la nomina di oggi, si conclude l’incarico di Margherita Rizza che ha ricoperto il ruolo ad interim dal 19 novembre 2024.

GLORIA GIGLIO ALLA GUIDA DELLA RAGIONERIA GENERALE

La giunta guidata dal presidente Renato Schifani ha nominato nella seduta di questa mattina Gloria Giglio alla guida della Ragioneria generale della Regione Siciliana. Giglio è attuale dirigente del Servizio 3 “Bilancio e programmazione” dell’assessorato dell’Economia e, in passato, ha guidato numerosi uffici nella stessa struttura, ricoprendo anche funzioni vicarie di Ragioniere generale. Subentra a Ignazio Tozzo che, sempre nella seduta di oggi, è stato nominato segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana.

LA GIUNTA NOMINA TRE DIRIGENTI GENERALI

Tre nomine ai vertici dell’amministrazione regionale sono state deliberate oggi dalla giunta regionale riunita a Palazzo d’Orléans. Su proposta del presidente della Regione Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, è stato confermato a Ettore Riccardo Foti l’incarico di dirigente generale del dipartimento Lavoro. Prorogato, inoltre, fino al prossimo 30 aprile l’incarico di Grazia Terranova alla guida dell’Ufficio Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla commissione europea. Infine, l’avvocato generale Giovanni Bologna assumerà l’interim del dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo fino alla nomina del nuovo dirigente generale.

-Foto Regione Siciliana-

