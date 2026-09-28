Giovane accoltellato nel Messinese dopo una lite, arrestato 18enne per tentato omicidio

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di Italpress - 28 Set 2026

MESSINA (ITALPRESS) – Un giovane di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Taormina a Furci Siculo con l’accusa di tentato omicidio. L’intervento dei militari delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos è scattato nella tarda serata di ieri a seguito della segnalazione al “112 NUE” di una passante, che aveva notato un acceso diverbio tra alcuni ragazzi all’interno della villa comunale. Secondo i primi accertamenti, al culmine della violenta lite, il diciottenne avrebbe sferrato alcuni fendenti contro un altro partecipante. Gli investigatori sono risaliti in breve tempo all’identità del presunto aggressore grazie alle testimonianze raccolte sul posto e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Rintracciato poco dopo presso la propria abitazione, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

– Foto di repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).