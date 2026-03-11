Cronaca

Femminicidio a Messina: uccisa in casa con decine di coltellate, l’ex compagno confessa

di Andrea Scarso - 11 Mar 2026





Un uomo di 67 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna nella serata di ieri. Era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona.

Un nuovo caso di femminicidio a Messina scuote la città siciliana. Daniela Zinnanti, 50 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Lombardia, nel quartiere Lombardo: sul suo corpo i segni di una violenza brutale, decine di coltellate inferte dall’uomo che aveva condiviso parte della sua vita.

Fermato l’ex compagno: aveva già precedenti per reati contro la persona

La polizia ha fermato nella notte Santino Bonfiglio, 67 anni, ex compagno della vittima. Portato in questura per essere interrogato, l’uomo non ha negato le proprie responsabilità e ha confessato l’omicidio. Si trova ora in carcere.

Quello che rende il caso ancora più agghiacciante è un dettaglio emerso nelle prime ore di indagine: Bonfiglio era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la persona. Una misura che non ha impedito il tragico epilogo.

La dinamica: respinto, avrebbe impugnato il coltello

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’uomo si sarebbe recato nell’abitazione della ex con l’intenzione di parlarle, forse per tentare un riavvicinamento. Al rifiuto della donna, qualcosa si sarebbe spezzato: Bonfiglio avrebbe afferrato un coltello e colpito Daniela ripetutamente, senza lasciarle scampo.

La scoperta choc: a trovare il corpo è stata la figlia

A fare la tragica scoperta è stata la figlia della vittima. La giovane, entrata nell’appartamento, si è trovata davanti al corpo della madre e ha accusato un malore. È stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario.

Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato e sono tuttora in corso per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Leggi anche: Messina, uccisa in casa a coltellate: arrestato l’ex compagno