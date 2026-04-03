Catania

Tentato femminicidio a Catania: donna accoltellata dal marito in strada, lui fermato

di Edoardo Gentile - 03 Apr 2026





Un femminicidio sfiorato nel cuore di Catania: una donna di 51 anni è stata accoltellata dal marito nel rione Picanello e si trova ora in condizioni gravissime. Il presunto aggressore, un 56enne uscito dal carcere da poche settimane, è stato fermato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania poche ore dopo l’aggressione, mentre si trovava ancora nel quartiere in cui era avvenuto l’attacco.

L’aggressione: arriva in scooter, la donna tenta di fuggire

La violenza si è consumata in pieno giorno, in strada, davanti a un negozio. Secondo la ricostruzione Carabinieri, l’uomo avrebbe raggiunto la moglie a bordo di uno scooter. Tra i due è scoppiata una lite: la donna ha cercato scampo all’interno dell’attività commerciale nelle vicinanze, ma non è riuscita a mettersi in salvo. Il marito l’ha raggiunta e colpita con numerose coltellate, inferte con un coltello da cucina, prima di abbandonare sul posto sia lo scooter sia l’arma e darsi alla fuga a piedi.

La vittima, che aveva deciso di separarsi dal marito, ha riportato ferite gravi al torace, al collo, all’addome e agli arti superiori e inferiori.

Le condizioni della vittima: quattro specialità chirurgiche in campo

I soccorsi hanno trasportato la 51enne all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza affidato a un’équipe multidisciplinare composta da specialisti di chirurgia generale, chirurgia toracica e chirurgia vascolare. Le condizioni sono apparse subito critiche: si è reso necessario anche un intervento di cardiochirurgia, che ha portato al trasferimento della donna presso la clinica Morgagni. La prognosi rimane riservata.

Il fermato: scarcerato da poche settimane per reati contro il patrimonio

Il sospettato era stato scarcerato solo qualche settimana prima dell’aggressione, dopo aver scontato una pena per reati contro il patrimonio. I Carabinieri lo hanno rintracciato nel rione Picanello, la stessa zona in cui aveva colpito la moglie. Dopo il fermo, è stato accompagnato in caserma per essere interrogato.

Sul luogo del tentato femminicidio a Catania sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale, che hanno recuperato il coltello usato nell’aggressione e un giubbotto abbandonato nelle vicinanze.

Le indagini coordinate dalla procuratrice Todaro

Le indagini sono affidate alla procuratrice aggiunta Liliana Todaro, che a Catania coordina il pool di magistrati specializzato nei reati contro le fasce deboli. Un pool che negli ultimi anni ha lavorato intensamente per rafforzare la risposta giudiziaria ai casi di violenza domestica e di genere.