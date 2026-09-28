Etna, ripristinate le attività di volo dell’aeroporto di Catania

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di Italpress - 28 Set 2026

CATANIA (ITALPRESS) – SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3. Sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).