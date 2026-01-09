Cronaca

Esplosione in una casa in Germania: muore una famiglia siciliana, vittima di una fuga di gas

di Andrea Scarso - 09 Gen 2026





Una tragedia che scuote due Paesi. Una famiglia siciliana è morta in Germania dopo l’esplosione di una casa provocata da una fuga di gas. L’incidente è avvenuto ad Albstadt, nel sud del Paese, dove un’abitazione è crollata all’improvviso travolgendo una coppia e il loro bambino di sei anni.

Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il piccolo Bryan. La famiglia, originaria di Castellammare del Golfo (Trapani), viveva in Germania da circa dieci anni.

La tragedia ad Albstadt: crolla un’abitazione dopo una fuga di gas

Secondo le prime ricostruzioni delle autorità tedesche, l’esplosione sarebbe stata causata da una perdita di gas all’interno dell’edificio. Il boato ha provocato il crollo parziale della struttura, senza lasciare scampo alla famiglia che si trovava all’interno.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma per i tre non c’era ormai più nulla da fare.

L’intera zona è stata messa in sicurezza e sono in corso accertamenti tecnici per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una vita costruita all’estero: lavoro, scuola e integrazione

Francesco Liparoto si era trasferito in Germania circa dieci anni fa. Lì aveva costruito una nuova vita insieme alla moglie Nancy, lavorando in un’azienda del settore del vetro.

Il figlio Bryan frequentava regolarmente la scuola ed era ben inserito nella comunità locale. Una famiglia giovane, unita, conosciuta e stimata nel quartiere.

Nonostante la distanza, il legame con la Sicilia non si era mai spezzato: la famiglia tornava spesso a Castellammare del Golfo per le vacanze e per stare vicino ai parenti.

Il dolore di Castellammare del Golfo: il cordoglio del sindaco

La notizia ha sconvolto l’intera comunità trapanese. A darne comunicazione ufficiale è stato il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della città.

“Castellammare del Golfo – dice il sindaco Fausto – si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare.”

Uno dei fratelli di Francesco è attivamente impegnato nella Consulta giovanile comunale, rendendo ancora più forte il legame tra la famiglia e la comunità locale.

Una tragedia che unisce Italia e Germania nel lutto

L’esplosione della casa in Germania che ha ucciso una famiglia siciliana lascia dietro di sé un vuoto enorme, tra chi li conosceva all’estero e chi li attendeva sempre in Sicilia.

Un dramma che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza domestica e sulle tragedie silenziose che colpiscono le famiglie italiane emigrate all’estero in cerca di un futuro migliore.

