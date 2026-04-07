EBAN 2026, a Vilnius il congresso europeo degli investimenti nelle startup. Palmigiano “Opportunità per le imprese siciliane”

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di Italpress - 07 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Si terrà a Vilnius l’1 e 2 giugno 2026 il congresso EBAN 2026 (European Business Angels Network), principale appuntamento europeo dedicato agli investimenti nelle startup. Il Consolato della Repubblica di Lituania per la Sicilia evidenzia l’importanza dell’iniziativa quale opportunità di sviluppo e internazionalizzazione per imprese e operatori economici del territorio. L’evento riunirà investitori, fondi di venture capital, istituzioni e imprese provenienti da oltre 40 Paesi, offrendo un contesto altamente qualificato per la creazione di relazioni e collaborazioni internazionali.

L’edizione 2026, incentrata sul tema “Investire nella resilienza dell’Europa”, sarà dedicata ai settori a maggiore potenziale di crescita, tra cui energia sostenibile, tecnologie avanzate, scienze della vita e biotecnologie: ambiti nei quali l’innovazione rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo economico. Per le imprese siciliane, il Congresso rappresenta un’occasione concreta per accedere a nuovi mercati e capitali, entrare in contatto con investitori internazionali, sviluppare partnership e rafforzare i propri percorsi di internazionalizzazione, con particolare riferimento a comparti quali energia rinnovabile, agroalimentare innovativo, blue economy e turismo sostenibile.

“Il Congresso EBAN rappresenta un’opportunità concreta per le imprese siciliane di connettersi con capitali e competenze internazionali, rafforzando il proprio posizionamento in un contesto europeo sempre più competitivo”, ha detto il Console della Repubblica di Lituania per la Sicilia, l’avvocato Alessandro Palmigiano. Il Consolato invita imprese, startup e professionisti a valutare la partecipazione all’evento quale leva strategica di crescita e apertura internazionale. Per informazioni e registrazioni: https://www.ebancongress.com/

– Foto ufficio stampa Console della Repubblica di Lituania per la Sicilia –

(ITALPRESS).