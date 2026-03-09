E’ morto a 96 anni l’ex presidente della Regione Siciliana Mario D’Acquisto. Schifani “Perdiamo protagonista della vita politica e istituzionale”

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 09 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Morto a Palermo l’ex presidente della Regione Siciliana, Mario D’Acquisto. Aveva 96 anni. Esponente della Democrazia cristiana, fu uno dei volti simbolo della corrente che faceva capo a Salvo Lima e, a livello romano, a Giulio Andreotti. Segretario provinciale della Democrazia cristiana di Palermo, fu eletto deputato all’Assemblea regionale siciliana per cinque legislature, dal 1963 al 1983. Ha ricoperto l’incarico di assessore in vari governi, diventando presidente della Regione Siciliana il primo maggio 1980. Nel 1983 venne eletto nella lista Dc alla Camera, dove è restato per altre due legislature. Nel 1990 è stato vicepresidente di Montecitorio. Durante il secondo governo Berlusconi venne nominato presidente di Italia Lavoro Sicilia.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime cordoglio per la scomparsa di Mario D’Acquisto. “Con la morte di Mario D’Acquisto, la Sicilia – dice Schifani – perde un protagonista di una stagione importante della propria vita istituzionale. Da presidente della Regione e da uomo delle istituzioni ha attraversato anni difficili e complessi per la nostra Isola. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgo, a nome mio personale e del governo regionale, il più sincero sentimento di cordoglio e di vicinanza”. Schifani ha inoltre ricordato “il lungo impegno politico e istituzionale di D’Acquisto, che ha servito la Sicilia e il Parlamento nazionale ricoprendo ruoli di grande responsabilità”.

