Cronaca

Avola, arrestato un francese di 48 anni: in casa marijuana, piante di canapa e tre armi

di Edoardo Gentile - 27 Ott 2026





Droga e armi nella casa di campagna: i dettagli dell’operazione

Droga e armi ad Avola, nel Siracusano, hanno portato all’arresto di un cittadino francese di 48 anni, residente nel comune. A intervenire sono stati gli agenti del commissariato di Polizia di Noto. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare in un’abitazione situata all’interno di un terreno. L’uomo è accusato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e di munizioni. Gli viene contestata anche la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti. Durante il controllo gli investigatori hanno trovato circa tre chili e mezzo di marijuana. Nello stesso terreno hanno rinvenuto anche 16 piante di canapa indiana, ancora interrate e quindi in fase di coltivazione. Al momento non sono ancora stati resi noti né il nome dell’arrestato né il giorno esatto dell’intervento. Come in ogni procedimento penale, la sua posizione resta quella di una persona non ancora giudicata. Spetterà all’autorità giudiziaria valutare le accuse e stabilire eventuali responsabilità.

Le armi sequestrate e gli arresti domiciliari

Il sequestro di droga e armi comprende diversi pezzi. Gli agenti hanno trovato una carabina calibro 12, dotata di silenziatore e di mirino ottico. Accanto a questa c’erano un fucile a pompa con le relative munizioni e una pistola. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il fucile a pompa era in buono stato di conservazione e aveva congegni di scatto e percussione funzionanti. La pistola, invece, presentava alcune parti arrugginite, ma anche i suoi meccanismi di scatto e percussione risultavano in funzione. Insieme alle armi sono state sequestrate altre cartucce di vario calibro. In totale, gli investigatori hanno messo i sigilli a 109 munizioni. Al termine degli adempimenti di legge, e su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, l’uomo si trova agli arresti domiciliari.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI CRONACA