Ragusa, donna cade in un dirupo: recuperata dai vigili del fuoco

di Edoardo Gentile - 20 Feb 2026





Ieri pomeriggio una donna è caduta in dirupo a Ragusa durante un’escursione nella zona della pineta di Calaforno. Attimi di paura, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze più gravi.

L’allarme è scattato quando il compagno della 45enne, non vedendola rientrare, ha contattato i soccorsi. La donna era precipitata per circa 16 metri dal margine della strada, in un’area particolarmente impervia.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Ragusa, con il supporto del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato nei recuperi in ambienti difficili.

I soccorritori si sono calati nel dirupo utilizzando tecniche speleo-alpinistiche e hanno raggiunto la donna, immobilizzandola su una barella Toboga. L’operazione si è conclusa con il recupero in superficie in condizioni di sicurezza.

Le condizioni della donna

La 45enne, originaria di Ragusa e residente a Monterosso Almo, è stata immediatamente affidata alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata. Le sue condizioni sono state valutate sul posto prima del trasferimento per ulteriori accertamenti.

Presenti anche i Carabinieri di Monterosso Almo, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.