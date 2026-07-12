Detenuto evade a Trapani durante il trasferimento in ospedale, rintracciato e arrestato dopo poche ore

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di Italpress - 12 Lug 2026

TRAPANI (ITALPRESS) – È durata poche ore la fuga del detenuto che era scappato in mattinata durante un trasferimento all’ospedale di Trapani dove era stato accompagnato dopo aver dichiarato di aver ingerito una lametta. L’uomo è stato rintracciato nel pomeriggio dalla Polizia penitenziaria. A denunciarne la fuga era stato il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).

Il fuggitivo è stato rintracciato e arrestato a poca distanza dall’ospedale grazie “al tempestivo e professionale intervento del personale del Corpo”, fa sapere Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE): “Rivolgo il mio più convinto plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria che, con sangue freddo, professionalità e determinazione, hanno individuato e catturato in tempi rapidissimi il detenuto, riportandolo in stato di detenzione. Ancora una volta il Corpo ha dimostrato efficienza operativa e altissimo senso del dovere”, dichiara Capece. Per il segretario generale del Sappe, l’episodio deve però indurre a una riflessione più ampia. “Non possiamo continuare ad affidarci esclusivamente all’abnegazione del personale. I servizi di traduzione e piantonamento sono tra i più delicati e rischiosi che la Polizia Penitenziaria svolge ogni giorno, spesso in condizioni di grave carenza di organico e con carichi di lavoro sempre più pesanti”. “Il Governo e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria devono investire con decisione nel potenziamento degli organici, nell’ammodernamento delle dotazioni operative e nella revisione delle procedure di sicurezza per i servizi esterni. Le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria garantiscono quotidianamente la sicurezza del Paese ben oltre le mura degli istituti penitenziari e meritano strumenti, risorse e tutele adeguati.”

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).