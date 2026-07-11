Dolce&Gabbana torna a Taormina, dal 12 al 16 luglio protagonista l’alta moda

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di Italpress - 11 Lug 2026

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Dal 12 al 16 luglio Taormina si prepara a vivere 5 giorni all’insegna dell’Alta Moda con il ritorno delle prestigiose sfilate di Dolce&Gabbana. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Taormina e la Fondazione Taormina, rappresenta un’occasione straordinaria di promozione del territorio e richiamerà ospiti, stampa internazionale, buyer e operatori del settore provenienti da tutto il mondo.

“Il ritorno di Dolce&Gabbana a Taormina non è un evento casuale, ma il risultato di un percorso di valorizzazione della città e della sua capacità di ospitare manifestazioni di livello mondiale – sottolinea il sindaco Cateno De Luca -. Taormina continua a essere scelta perchè coniuga un patrimonio storico, artistico e paesaggistico unico con standard sempre più elevati di servizi urbani e un’organizzazione efficiente, coordinata e all’altezza dei grandi eventi internazionali. L’iniziativa conferma la strategia dell’Amministrazione comunale di investire sui grandi eventi come leva di sviluppo economico, turistico e culturale”.

“Manifestazioni di questo livello – afferma la presidente della Fondazione Taormina Valeria Brancato – producono ricadute importanti sull’intero sistema cittadino, coinvolgendo strutture ricettive, attività commerciali, ristorazione, servizi, trasporti e numerose imprese locali impegnate nell’organizzazione e nella logistica. Le immagini delle sfilate nelle location più iconiche della città rappresenteranno inoltre una straordinaria campagna di promozione internazionale, contribuendo a rafforzare ulteriormente il brand Taormina nel mondo”.

Gli eventi si svolgono presso il San Domenico Palace, il Teatro Antico di Taormina, la Villa Comunale di Taormina, Radicepura a Giarre e La Plage Resort. Dolce&Gabbana ha avviato una collaborazione con il Comune di Taormina a sostegno di interventi di valorizzazione del patrimonio cittadino: il progetto comprende un contributo destinato al ripristino della Villa Comunale “Parco Trevelyan”. Tra le iniziative previste figura, inoltre, un progetto speciale per gli allestimenti natalizi del centro storico nel 2026.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).