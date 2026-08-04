Dal cinema al tango e un omaggio a Whitney Houston per l’estate della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

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di Italpress - 04 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Ultima settimana di concerti prima della pausa per l’Estate Musicale 2026 della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con alcune proposte basate sulla contaminazione tra linguaggi, epoche e generi musicali. Si comincia giovedì 6 agosto (ore 21) a Palazzo Abatellis Petrotto & Bach String Ensemble, progetto ideato dal violinista Salvatore Petrotto per la rassegna cameristica Note al Museo, mentre venerdì 7 agosto a Villa Filippina e sabato 8 agosto a Villa Piccolo a Capo d’Orlando l’Orchestra Sinfonica Siciliana renderà omaggio alla straordinaria carriera di Whitney Houston con il concerto Indimenticabile Whitney Houston, diretto da Roberto Molinelli, insieme alle vocalist Belinda Davids, Germana Di Cara, Giuliana Di Liberto e Alice Sparti.

Ad aprire la programmazione della settimana sarà quindi uno degli appuntamenti più originali della rassegna Note al Museo. Petrotto & Bach String Ensemble nasce infatti come uno spazio di incontro tra repertori e sensibilità differenti, in cui la musica da camera si apre al cinema, allo swing, al tango, al jazz e alla canzone d’autore. Guidato da Salvatore Petrotto, violinista e voce solista, l’ensemble riunisce Giuseppe Mazzamuto (batteria e percussioni), Gabriele Antinoro (violino), Angelo Cumbo (violino), Giorgio Chinnici (viola), Giovanni Volpe (violoncello), Damiano D’Amico (contrabbasso), Riccardo Scilipoti (pianoforte), Antonio Di Rosalia (chitarra), le vocalist Mariella Mastrilli, Giusy Oliveri e Nicoletta Militello, insieme alla coppia di ballerini Claudia Sortino ed Enrico Caruso della scuola Alterazioni Tango. Il programma attraversa mondi musicali molto diversi: dalla celebre Moon River di Henry Mancini e Johnny Mercer al lirismo di Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, presentato nella versione per violino e archi; dall’energia swing di It Don’t Mean a Thing di Duke Ellington fino a My Way di Paul Anka, accanto a composizioni originali firmate da Giuseppe Mazzamuto, Antonio Di Rosalia, Salvatore Petrotto e Lindsey Stirling. Si cambia atmosfera con Indimenticabile Whitney Houston, un grande omaggio sinfonico dedicato a un’artista molto amata che ha segnato la storia della musica pop e soul mondiale. Il concerto in programma il 7 e l’8 agosto ripercorre l’intera carriera della cantante americana attraverso gli arrangiamenti originali di Roberto Molinelli, che restituiscono ai suoi più grandi successi una nuova dimensione orchestrale, mantenendone intatta la forza emotiva e valorizzandone la ricchezza melodica. Il pubblico potrà rivivere alcune delle pagine più celebri del repertorio di Whitney Houston, da I Will Always Love You a One Moment in Time, da Greatest Love of All a Saving All My Love for You, fino ai successi più travolgenti come I Wanna Dance with Somebody, So Emotional, I’m Your Baby Tonight e Million Dollar Bill.

Il programma comprende anche Hero, il celebre brano di Mariah Carey, e When You Believe, tratto dalla colonna sonora de Il principe d’Egitto, in un percorso che racconta la straordinaria versatilità interpretativa di una delle voci simbolo degli ultimi quarant’anni. Sul podio salirà Roberto Molinelli, direttore, compositore e arrangiatore tra i musicisti italiani più versatili della sua generazione. Apprezzato per la capacità di costruire un dialogo tra musica classica, jazz, pop e rock, ha collaborato con artisti quali Andrea Bocelli, José Carreras, Giovanni Sollima, Paolo Fresu, Francesco De Gregori, Arisa, Mahmood, Alexia, Extraliscio e molti altri, dirigendo inoltre l’Orchestra del Festival di Sanremo in numerose edizioni. Interprete principale sarà Belinda Davids, cantante sudafricana riconosciuta a livello internazionale come una delle interpreti che meglio hanno saputo raccogliere l’eredità artistica di Whitney Houston, alla quale è legata fin dall’infanzia da una profonda affinità musicale e personale. Accanto a lei saliranno sul palco tre apprezzate vocalist siciliane: Germana Di Cara, formatasi tra il Teatro Massimo e il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo; Giuliana Di Liberto, cantante jazz, compositrice e docente con una significativa attività concertistica nazionale e internazionale; e Alice Sparti, jazz vocalist, mezzosoprano e direttrice musicale del gruppo vocale SeiOttavi, pluripremiato nei principali concorsi internazionali dedicati alla vocalità a cappella.

Villa Filippina, scelta come nuova casa estiva dell’Orchestra a Palermo, offre una capienza di 800 posti per l’area teatro e 200 posti nell’area ristoro. La platea aprirà 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, mentre l’area ristoro sarà attiva dalle ore 19 a mezzanotte, con proposte di piatti freddi, aperitivo, apericena e antipasti siciliani. Sarà inoltre possibile prenotare la pizza al numero 389 1335731. Il bar sarà in funzione prima, durante e dopo lo spettacolo, sempre dalle ore 19 a mezzanotte.

– foto ufficio stampa Orchestra Sinfonica Siciliana –

(ITALPRESS).