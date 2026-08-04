Crollo della palazzina a Messina, si scava ancora tra le macerie alla ricerca degli ultimi due dispersi
MESSINA (ITALPRESS) – Proseguono senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie della palazzina crollata lo scorso 30 luglio nel villaggio di Pistunina, a Messina. Dopo il recupero del corpo di Sara Leone, quarta vittima della tragedia, restano ancora dispersi Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.
I Vigili del Fuoco continuano a scavare nella speranza di individuare le ultime due persone ancora sotto i detriti. Sul fronte dell’inchiesta, sabato 8 agosto, al Tribunale di Messina, sarà conferito l’incarico ai consulenti che dovranno eseguire le autopsie sulle vittime e gli accertamenti tecnici necessari a ricostruire le cause del crollo. Le perizie rappresentano uno dei passaggi chiave dell’indagine coordinata dalla Procura per accertare eventuali responsabilità nella tragedia.
– Foto xr6/Italpress –
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