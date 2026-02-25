Mosaico

Dalle olive e mandorle bio alla cosmetica naturale: l’innovazione della famiglia Guccione

di Francesca Petrosillo - 25 Feb 2026





Dalla coltivazione biologica di olive e mandorle alla produzione di cosmetici naturali. E’ questa la svolta imprenditoriale della famiglia Guccione, che dal 1860 coltiva i frutti della terra nel feudo Foresta a Mazzarino, nel Nisseno. Un progetto che valorizza le proprietà organolettiche delle materie prime locali, trasformandole in prodotti per la cura della pelle sostenibili e a filiera corta.

Nonostante le difficoltà affrontate durante la pandemia da Covid-19, l’azienda ha saputo reagire, puntando su innovazione, qualità e vendita online per rafforzare la propria presenza sul mercato.

Il brand “Caro Care” e il concetto di bellezza edibile

L’idea vincente nasce da Carolina Marchese, 29 anni, laureata alla Iulm di Milano, che ha scelto di tornare in Sicilia per affiancare la madre Licia Guccione, vicepresidente di Confagricoltura Donna Sicilia. Insieme hanno dato vita a un nuovo brand ispirato al concetto di “bellezza edibile”: ciò che nutre il corpo può prendersi cura anche della pelle.

Cuore del progetto è la linea “Caro Care”, proposta in un elegante cofanetto in latta 100% riciclabile. All’interno si trovano tre eccellenze siciliane destinate all’uso cosmetico:

Olio extravergine di oliva biologico

Olio di mandorla spremuto a freddo

Olio di canapa naturale

Si tratta di oli ricchi di vitamine, antiossidanti, acidi grassi essenziali, minerali e sostanze nutritive benefiche. La spremitura a freddo consente di preservarne le proprietà, rendendoli ideali per la skincare naturale e per chi cerca cosmetici bio senza ingredienti chimici aggressivi.

Cosmetica naturale: filiera corta, sostenibilità ed export internazionale

Uno dei punti di forza dell’azienda è la filiera cortissima: le materie prime provengono direttamente dagli uliveti e mandorleti di famiglia, coltivati con metodo biologico e seguiti in ogni fase produttiva.

Grazie all’e-commerce, i prodotti agricoli e la linea cosmetica naturale vengono distribuiti non solo in Italia, ma anche in Germania, Polonia e Svizzera, mercati particolarmente attenti alla qualità e alla sostenibilità. La richiesta è in costante crescita, con prenotazioni anticipate persino per l’olio extravergine ancora in fase di produzione.

L’obiettivo futuro è ampliare ulteriormente la gamma di prodotti bio per la cura della pelle, portando nelle case dei consumatori una vera e propria “farmacia naturale” siciliana, basata su ingredienti genuini, sostenibili e legati al territorio.