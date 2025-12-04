COSEDIL celebra Santa Barbara nella galleria “Francofonte” sull’itinerario ANAS Catania-Ragusa

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 04 Dic 2025

RAGUSA (ITALPRESS) – Cosedil S.p.A. ha celebrato quest’anno la festività di Santa Barbara all’interno della galleria “Francofonte”, parte dell’itinerario ANAS Catania-Ragusa, dedicando l’evento a un tema che mette al centro le persone e l’evoluzione del mondo delle costruzioni: “com’era, com’è e come sarà”. La cerimonia ha visto la partecipazione dei dirigenti ANAS, delle autorità locali e dei rappresentanti dei sindacati confederali.

Durante la celebrazione della Santa Messa, è intervenuto il segretario nazionale della Fillea CGIL, Antonio Di Franco, che ha sottolineato come “la collaborazione tra impresa e organizzazioni sindacali rappresenti da sempre – e continuerà a rappresentare – un pilastro fondamentale per il progresso e lo sviluppo del settore”.

Un settore che, come ricordato, “deve mantenere al centro il valore delle maestranze impegnate quotidianamente nei cantieri”. Il lotto attualmente in costruzione, realizzato dall’ATI guidata da COSEDIL, si estende per oltre 19 chilometri e impiega circa 350 persone tra operai e impiegati, a conferma dell’importanza dell’opera e del ruolo strategico che il progetto riveste per il territorio e per tutta la filiera delle costruzioni.

– foto ufficio stampa Cosedil –

(ITALPRESS).