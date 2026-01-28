Corecom Sicilia in tour, grande partecipazione di studenti a Caltanissetta per il Media Education Day

Italpress Notizie Sicilia

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Giornata intensa dedicata all’educazione digitale, a Caltanissetta, dove il Corecom Sicilia ha incontrato studenti e docenti di due istituti scolastici cittadini nell’ambito dei Media Education Day, il percorso pensato per rafforzare nei più giovani consapevolezza, spirito critico e responsabilità nell’uso dei media. La prima tappa si è svolta all’Istituto comprensivo Rosso di San Secondo, dove circa 160 alunni delle classi terze medie hanno partecipato alla presentazione dell’Abbecedario della Media Education: uno strumento pratico e accessibile che accompagna ragazzi, famiglie e insegnanti nella comprensione delle dinamiche del mondo digitale, tra linguaggi, rischi e opportunità della rete.

“Portare la Media Education nelle scuole significa investire sul futuro – ha sottolineato il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia -. Educare all’uso consapevole dei media vuol dire fornire ai ragazzi gli strumenti per orientarsi nell’informazione, riconoscere contenuti affidabili e partecipare in modo attivo e responsabile alla vita digitale”.

La mattinata è proseguita al liceo TRED “Mottura”, dove si è concluso il percorso del Patentino Digitale, che ha coinvolto circa 35 studenti delle classi seconde, terze e quarte. Prima dei test finali, il giornalista Daniele Lo Porto ha dialogato con gli studenti sui temi della disinformazione, soffermandosi sui meccanismi che alimentano le fake news e sull’importanza di verificare le fonti. Al termine delle prove, il presidente Peria Giaconia e il commissario Aldo Mantineo hanno consegnato i patentini digitali agli studenti.

“La partecipazione attenta e il livello di coinvolgimento dei ragazzi – ha evidenziato Mantineo – confermano quanto questi percorsi siano necessari. I giovani dimostrano di voler comprendere il funzionamento dei media e di essere pronti a farne un uso più responsabile”.

Con la tappa di Caltanissetta, il Corecom Sicilia prosegue il suo impegno nelle scuole dell’Isola per diffondere una cultura digitale fondata su conoscenza, senso critico e cittadinanza attiva.

