Concerti del Teatro Massimo per la città, il 23 maggio appuntamento all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo

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di Italpress - 21 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà la musica dei giovani talenti della Fondazione Teatro Massimo a riempire di note, memoria e partecipazione civile quei 13 minuti che il 23 maggio del 1992 separarono l’arrivo in aeroporto dei magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo dall’esplosione che li uccise a Capaci insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Anche quest’anno, in occasione del trentaquattresimo anniversario della strage, la Fondazione sarà presente all’Aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino grazie alla collaborazione con la Gesap, la società di gestione dello scalo aeroportuale. La commemorazione, “13 minuti per ricordare”, avrà inizio alle ore 17.43 nella sala imbarchi, dove il Quartetto di flauti “ZefiroLab”, l’ensemble che fa parte delle formazioni giovanili del Teatro dirette dal Maestro Michele De Luca, offrirà ai passeggeri e ai presenti un momento di raccoglimento. Musiche di Bach, Fauré, Mozart, Bozza, Ortolano. Sempre il 23 maggio alle ore 19.30 nella Chiesa di San Luigi Gonzaga (Via Gregorio Ugdulena, 32) il Quartetto di archi della Massimo Youth Orchestra eseguirà il concerto dal titolo “Ars sonora”, con un programma musicale che attraversa epoche e linguaggi diversi: dalle note inconfondibili dell’Allegro da Eine kleine Nachtmusik di Mozart, alle sonorità di Anton Webern, fino alle atmosfere appassionate del tango di Carlos Gardel e Astor Piazzolla.

Domenica 24 maggio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Domenico, sarà la Massimo Kids Orchestra, sempre diretta dal Maestro Michele De Luca, a proporre con il concerto “Kids Journey” capolavori classici, colonne sonore cinematografiche, temi di Ennio Morricone tratti da film comeGiù la testa e Nuovo Cinema Paradiso, che vedranno la partecipazione di Monica Luca al violino solista e, tra gli altri, il trascinante tango Por una cabeza di Carlos Gardel. L’ingresso ai concerti è gratuito fino a esaurimento posti. “Le formazioni giovanili del Teatro Massimo rappresentano un autentico vivaio di talenti e uno strumento fondamentale per coniugare l’alto valore dell’arte con un profondo senso di impegno civile e sociale sul territorio. Attraverso queste esperienze i giovani musicisti hanno l’opportunità di confrontarsi e maturare competenze e consapevolezza, contribuendo attivamente alla diffusione della cultura della legalità e della memoria condivisa” – dice il Maestro Michele De Luca, Direttore delle formazioni giovanili del Teatro Massimo. I concerti fanno parte del programma “Il Massimo per la città”, ideato dalla Fondazione Teatro Massimo insieme al Comune di Palermo per portare l’eccellenza musicale fuori dalle mura di Piazza Verdi, creando un dialogo aperto nei quartieri e nei luoghi della vita della città. Il percorso di alta formazione e crescita artistica delle formazioni giovanili in seno al Teatro è sostenuto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

– foto ufficio stampa Teatro Massimo –

(ITALPRESS).