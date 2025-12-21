Attualità

Colpi di fucile a Palermo: donna ferita nella notte, indagini in corso

di Andrea Scarso - 21 Dic 2025





Colpi di fucile a Palermo nel cuore della notte: una donna di 33 anni è rimasta ferita alla spalla dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi esplosi in una piazza del centro cittadino. L’episodio, avvenuto intorno alle 2:30, ha fatto scattare un’immediata risposta delle forze dell’ordine e l’avvio delle indagini per ricostruire l’accaduto.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni, la donna non sarebbe stata il bersaglio dell’azione armata. Dopo gli spari, l’uomo responsabile si è dato alla fuga a bordo di un’auto, investendo due pedoni all’altezza di via Mazzini prima di allontanarsi in direzione di piazza Don Bosco. I feriti sono stati soccorsi; la 33enne, trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Area transennata e rilievi

Intorno alle 3:00 l’area di piazzetta Nascè è stata chiusa al traffico e delimitata con nastro di sicurezza da Polizia di Stato e Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto testimonianze utili alle indagini.

Le piste investigative

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica e identificare i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude quella di un regolamento di conti tra gruppi rivali, ma ogni pista resta aperta.

Sicurezza e allarme in città

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza urbana a Palermo, con residenti e commercianti che chiedono maggiori controlli nelle ore notturne. Le indagini proseguono senza sosta per fare piena luce su quanto accaduto.