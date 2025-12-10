Catania

Catania, nasconde cocaina e marijuana nel frigorifero di casa: arrestato 33enne

di Bianca Giunta - 10 Dic 2025





Aveva trasformato il frigorifero di casa in un deposito di droga, convinto che il freddo e l’odore degli alimenti potessero mascherare quello ben più intenso della marijuana. Ma il suo stratagemma non ha ingannato i cani antidroga della Polizia. Così un 33enne catanese è stato arrestato dagli agenti della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz è scattato nel quartiere San Cristoforo, una delle aree più sensibili del capoluogo etneo, dove i poliziotti, insospettiti da un insolito via vai nei pressi di un’abitazione di via Zuccarelli, hanno effettuato una perquisizione domiciliare.

Appena entrati, i due cani-poliziotto si sono diretti senza esitazione verso il frigorifero: all’interno, ben nascosti nel pozzetto, sono stati trovati 1.150 grammi di marijuana. Un secondo cane ha poi fiutato altra droga in un mobile sotto il televisore, dove gli agenti hanno recuperato 40 grammi tra cocaina e marijuana, oltre a quattro bilancini di precisione utilizzati per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione è proseguita anche nell’auto del 33enne, dove è stata trovata una bustina contenente 3,5 grammi di marijuana e 460 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il caso, sottolineano fonti investigative, rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio nei quartieri popolari di Catania, dove la polizia continua a operare con controlli mirati e costanti.

Un’operazione che conferma, ancora una volta, come il fiuto dei cani-poliziotto resti una delle armi più efficaci nella lotta alla droga, anche quando gli spacciatori cercano di nascondere le prove… nel posto più insospettabile della casa: il frigorifero.