Catania, contrasto alla contraffazione: sequestrati 4.400 capi d’abbigliamento

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di Italpress - 17 Set 2026

CATANIA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti in diverse aree della città metropolitana.

Nel corso di uno degli interventi, i “Baschi verdi” della Compagnia Pronto Impiego di Catania si sono recati presso una ditta individuale di Misterbianco (CT), esercente attività di vendita all’ingrosso di capi d’abbigliamento, nei cui locali le Fiamme gialle etnee hanno rinvenuto circa 4.400 prodotti (tra cui magliette, abiti, giubbotti, tute, ecc.), anche destinati ai bambini, recanti marchi contraffatti di note griffe del lusso, casual e sportive.

Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il titolare della ditta è stato deferito alla locale Autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).