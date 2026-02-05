Cronaca

Case a rischio crollo nel Messinese: evacuate cinque famiglie

di Andrea Scarso - 05 Feb 2026





Cinque famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per un potenziale rischio di crollo. Succede nel Messinese, dove il Comune di San Filippo del Mela ha disposto l’evacuazione di alcuni immobili situati in via Europa, tra i civici 32 e 38, con un’ordinanza firmata dal sindaco Gianni Pino.

Il provvedimento, chiarisce l’amministrazione comunale, ha natura esclusivamente precauzionale. Non si tratta infatti di un’emergenza legata a una frana in atto, ma di una misura preventiva adottata per evitare possibili peggioramenti della situazione strutturale degli edifici.

Un problema noto e monitorato da tempo

Secondo quanto riferito dal primo cittadino, il fenomeno non è recente. Già circa un anno e mezzo fa, a seguito delle segnalazioni dei residenti, il Comune aveva avviato sopralluoghi tecnici e affidato incarichi specialistici per individuare le cause del dissesto e le soluzioni più adeguate. Il lavoro dei tecnici si è concluso alla fine del 2025, con la definizione di un progetto sostanzialmente esecutivo per la messa in sicurezza dell’area.

Durante l’estate scorsa, inoltre, l’amministrazione comunale ha effettuato un ulteriore sopralluogo con il supporto di un altro geologo e ha avviato un confronto con la Protezione civile, per definire le attività di monitoraggio necessarie.

Maltempo e verifiche accelerate

Le recenti ondate di maltempo che hanno colpito diverse zone della Sicilia, insieme ai fatti registrati in altri comuni dell’Isola, hanno contribuito ad accelerare i controlli e ad aumentare la preoccupazione tra i residenti. I Vigili del fuoco, dopo un’ispezione visiva, hanno disposto l’interdizione di alcune abitazioni.

La priorità immediata, sottolinea il sindaco, è garantire una sistemazione alternativa alle cinque famiglie evacuate, mentre sul fronte tecnico i tecnici lavorano per individuare gli interventi più rapidi ed efficaci per la messa in sicurezza.

Il coinvolgimento delle istituzioni

Quanto accaduto è stato formalmente segnalato alla Protezione civile provinciale. L’amministrazione comunale sta inoltre cercando di avviare un confronto diretto con i vertici regionali della Protezione civile e con il governo della Regione Siciliana, con l’obiettivo di ottenere supporto e accelerare le procedure necessarie.

Un passaggio delicato, che riporta al centro il tema della prevenzione del rischio idrogeologico nel Messinese e della sicurezza dei cittadini, soprattutto in una fase segnata da eventi meteorologici sempre più estremi.

Leggi anche: Frana Niscemi, la Regione attiva il monitoraggio tecnico-scientifico Ingv e Ogs