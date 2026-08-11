Caro voli da e per la Sicilia, il Cid presenta un esposto all’Antitrust. Palmigiano: “Chiediamo che vengano esaminate le variazioni di prezzo”

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di Italpress - 11 Ago 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Esposto all’Antitrust sul caro voli da e per la Sicilia. Il Centre for International Development (CID), rappresentato e assistito dallo studio legale Palmigiano e Associati, chiede che venga fatta piena luce sui meccanismi di formazione delle tariffe aeree nei periodi di maggiore domanda. Con l’esposto presentato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’associazione sollecita una verifica sulle dinamiche del mercato e sull’eventuale esistenza di profili meritevoli di approfondimento ai fini della tutela della concorrenza e dei consumatori.

L’iniziativa prende le mosse dalla rilevazione pubblicata nel febbraio 2026 da una rivista dei consumatori sull’andamento dei prezzi dei voli nazionali nei periodi di picco della domanda. Secondo i dati riportati, per una famiglia composta da tre persone il costo complessivo del collegamento Milano-Catania sarebbe passato da circa 144 euro nel periodo di Carnevale a circa 1.427 euro nel periodo natalizio, con una variazione indicata pari a circa l’892%. Sulla tratta Milano-Palermo, il confronto sarebbe invece tra circa 238 euro e circa 1.235 euro, con un incremento indicato del 419%.

Nell’esposto viene espressamente precisato che tali rilevazioni rappresentano una fotografia delle offerte disponibili in determinati momenti e non possono essere automaticamente considerate rappresentative dei prezzi effettivamente pagati dalla generalità dei passeggeri. I dati non vengono pertanto presentati come prova dell’esistenza di condotte anticoncorrenziali, ma come elementi che, per la rilevanza degli scostamenti registrati e per le peculiarità dei collegamenti da e per la Sicilia, giustificano un approfondimento da parte dell’Autorità attraverso l’acquisizione delle informazioni complete detenute dai vettori.

La formazione dei prezzi nel trasporto aereo dipende infatti da molteplici fattori, tra cui il momento in cui viene effettuata la prenotazione, la disponibilità residua dei posti, il livello di riempimento degli aeromobili, la programmazione della capacità, l’andamento della domanda e le strategie commerciali adottate dai singoli operatori.

Il CID chiede quindi all’Antitrust di approfondire se gli aumenti riscontrati nei periodi di maggiore domanda siano integralmente riconducibili al normale funzionamento del mercato oppure se possano emergere ulteriori elementi meritevoli di valutazione sotto il profilo della tutela della concorrenza e dei consumatori.

In particolare, l’associazione ha chiesto all’Autorità di acquisire presso i vettori interessati i dati relativi ai prezzi praticati, alla capacità offerta, ai posti disponibili, ai livelli di riempimento degli aeromobili e ai criteri impiegati nei sistemi di determinazione delle tariffe.

L’esposto richiama inoltre l’attenzione sulla struttura dei mercati relativi alle principali rotte da e per la Sicilia, sul livello effettivo di concorrenza, sull’eventuale presenza di operatori dotati di significativo potere di mercato e sulle modalità attraverso le quali vengono determinati i prezzi nei periodi di maggiore mobilità. Un ulteriore profilo riguarda il funzionamento dei sistemi automatizzati di gestione delle tariffe utilizzati dalle compagnie aeree.

Il CID chiede di verificare se tali sistemi operino secondo ordinarie logiche di ottimizzazione economica o se, in determinate condizioni, possano produrre effetti problematici sul funzionamento concorrenziale del mercato o sulla trasparenza delle offerte. Sotto il profilo della tutela dei consumatori, viene inoltre segnalata l’esigenza di assicurare una chiara rappresentazione del prezzo finale, con particolare riferimento ai costi accessori, ai servizi opzionali e alla possibilità per il passeggero di conoscere, prima dell’acquisto, l’importo complessivamente richiesto.

La questione assume una particolare rilevanza in considerazione della condizione di insularità della Sicilia. Per numerosi cittadini residenti nell’Isola, nonché per studenti, lavoratori fuori sede e famiglie che vivono lontano dal territorio di origine, il trasporto aereo costituisce un servizio difficilmente sostituibile, soprattutto nei periodi di maggiore mobilità, quando le alternative disponibili risultano sensibilmente più lente o non concretamente equivalenti.

“Non sosteniamo che un aumento di prezzo, per quanto considerevole, dimostri automaticamente l’esistenza di un’intesa o di una condotta abusiva – spiega l’avvocato Alessandro Palmigiano -. Chiediamo però che variazioni di questa portata vengano esaminate attraverso gli strumenti istruttori di cui dispone l’Autorità”.

Secondo Palmigiano, soltanto l’acquisizione dei dati completi relativi ai prezzi praticati, alla capacità offerta, ai posti disponibili e ai livelli di riempimento potrà consentire di verificare se gli aumenti siano effettivamente riconducibili alle ordinarie dinamiche della domanda e dell’offerta oppure se emergano ulteriori elementi meritevoli di approfondimento.

“In questo contesto desidero sottolineare il valore del programma “Sicilia Vola”, promosso dalla Regione Siciliana, che rappresenta una delle più significative iniziative adottate negli ultimi anni per contrastare gli effetti del caro voli e tutelare concretamente il diritto alla mobilità dei cittadini siciliani. Attraverso contributi e agevolazioni destinate ai residenti, il programma ha consentito di alleggerire il costo dei collegamenti aerei, offrendo un sostegno reale alle famiglie, ai lavoratori e agli studenti che, per ragioni geografiche, dipendono dal trasporto aereo”.

L’avvocato evidenzia quindi il valore dell’intervento regionale, definendolo “di grande rilievo sociale ed economico” e sottolineando come esso meriti di essere valorizzato perché dimostra l’attenzione della Regione verso una problematica strutturale legata all’insularità. “Proprio per questo riteniamo che tali misure non debbano trasformarsi in un semplice strumento di compensazione di tariffe particolarmente elevate attraverso risorse pubbliche.

È fondamentale, parallelamente, comprendere come si formano i prezzi nel mercato del trasporto aereo, affinché gli interventi pubblici affianchino un sistema realmente trasparente, competitivo ed efficiente, garantendo benefici duraturi ai cittadini e al territorio”.

-Foto ufficio stampa studio legale Palmigiano e Associati-

(ITALPRESS).