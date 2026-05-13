Blitz nel quartiere Zen di Palermo, arresti e denunce

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di Italpress - 13 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Blitz nel quartiere San Filippo Neri, lo Zen di Palermo, con un massiccio e capillare servizio di controllo del territorio interforze. Le operazioni di contrasto alla criminalità hanno visto schierate sul campo, dalle prime luci dell’alba, circa 100 uomini, con aliquote di numerosi reparti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri coadiuvati da personale dei Vigili del Fuoco. L’operazione ha permesso di colpire diverse maglie della rete criminale del quartiere. Nel corso delle perquisizioni, un 60enne palermitano è stato arrestato perché trovato in possesso di 9 stecche di hashish (per un peso complessivo di circa 9 grammi) e di materiale vario destinato al confezionamento della sostanza. Denunciato in stato di libertà un 39enne sorpreso con 3 dosi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento, oltre alla somma in contanti di circa 8.000 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita. Nell’ambito dell’attività di ricerca tra i padiglioni e le aree comuni del quartiere sono state recuperate diverse dosi di cocaina e hashish, nascoste in un sottoscala di via Rocky Marciano. Sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio e il riciclaggio, i militari hanno denunciato a piede libero un minorenne, sorpreso in possesso di una motocicletta priva di targa e con il telaio contraffatto.

Durate i controlli, sono state identificate complessivamente 270 persone e controllati 132 veicoli. Tra questi, particolare attenzione è stata rivolta a 40 soggetti sottoposti a misure privative della libertà personale, per verificarne il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. Significativo anche il bilancio relativo alla sicurezza stradale e amministrativa: i controlli hanno portato a 32 sanzioni al Codice della Strada per un totale di circa 25.240,00 euro e la decurtazione di 50 punti dalle patenti. Eseguiti 7 sequestri amministrativi; 1 fermo amministrativo e ritirate una patente ed una carta di circolazione. Sono stati inoltre segnalate 3 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio volta a rafforzare la presenza dello Stato e restituire sicurezza e legalità al quartiere. In linea con le strategie operative elaborate nel corso del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato in virtù dei recenti episodi criminosi, “sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio, oltre che nel quartiere Zen, anche nella borgata marinara di Sferracavallo, attraverso mirate attività di pattugliamento dinamico interforze, previsti anche in orario notturno, allo scopo di arginare e prevenire ulteriori episodi di violenza ed intimidazione”.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).