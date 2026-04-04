Blitz dei Nas in pasticcerie di Palermo, sequestrati 2 quintali di dolci pasquali

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di Italpress - 04 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – I Carabinieri del NAS di Palermo hanno effettuato controlli mirati nelle pasticcerie del capoluogo durante il periodo pasquale, periodo in cui la produzione di dolci tradizionali registra un forte aumento. L’obiettivo delle verifiche era garantire che i prodotti immessi sul mercato rispettassero gli standard di sicurezza e qualità, a tutela della salute dei consumatori.

Durante i controlli igienico-sanitari, i militari hanno riscontrato numerose irregolarità. Tra le principali, la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, carenze nella tracciabilità degli alimenti e cattivo stato di conservazione, degrado dei laboratori e dei locali di somministrazione e ampliamenti abusivi delle strutture, in particolare la realizzazione di dehors senza autorizzazione. Complessivamente, le ispezioni hanno portato all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 10 mila euro e al sequestro di oltre 2 quintali di alimenti irregolari, di cui circa 1 quintale in una sola pasticceria del centro storico di Palermo. I prodotti sequestrati, potenzialmente ingannevoli per i consumatori e nocivi per la salute, saranno avviati alla distruzione.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).