Bimba morta per difterite, l’Istituto superiore di sanità: “Positivo anche il campione del cugino”

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di Italpress - 27 Ago 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Le indagini molecolari condotte sul ceppo batterico isolato da tampone faringeo del paziente affetto da sospetta difterite respiratoria, cugino della bimba di quattro anni deceduta per la malattia, hanno confermato l’identificazione della specie C. diphtheriae e la presenza del gene della tossina difterica”. Lo scrive in una nota l’Istituto superiore di sanità, spiegando che “dai referti del laboratorio dell’ospedale di provenienza gli isolati dei due pazienti (bambina deceduta e cugino) presentano lo stesso profilo di antibiotico-resistenza, mentre il sequenziamento completo è ancora in corso. Il bimbo ha sviluppato una forma non grave della malattia perché vaccinato. Al momento non risultano altri casi”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).