Abbonati Esci

Leggi:

Attualità

Recuperati 350 libri dalla biblioteca storica di Niscemi a rischio frana

di Francesca Petrosillo -




Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta hanno portato a termine un delicato intervento di recupero nella biblioteca che custodisce la preziosa collezione di Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi.
Nonostante l’edificio si trovi sul fronte di una frana e una parte della struttura sia sospesa nel vuoto, sono stati messi in salvo circa 350 volumi.

La raccolta complessiva conta circa 4.000 testi, tra opere antiche, documenti storici e materiali di grande valore culturale. Nei giorni precedenti all’operazione, scrittori, intellettuali, giornalisti e librai avevano promosso una mobilitazione per evitare la perdita definitiva di questo patrimonio.

Biblioteca Niscemi: tecnologie avanzate per un intervento ad alta sicurezza

L’accesso alla biblioteca è stato possibile grazie all’impiego di strumentazioni di monitoraggio ad altissima precisione, in grado di segnalare in tempo reale movimenti strutturali e vibrazioni del pavimento.
Come spiegato dal comandante Salvatore Cantale, i soccorritori hanno prima studiato planimetrie e fotografie. Poi hanno individuato la posizione dei libri, quindi hanno perforato il muro di un edificio retrostante per entrare in sicurezza. Le librerie sono state imbragate e trascinate all’esterno integre, riducendo al minimo i rischi.

Durante le operazioni sono stati utilizzati:

  • puntatori laser capaci di rilevare spostamenti dell’ordine di 0,2 millimetri;
  • un drone per la trasmissione in tempo reale delle immagini;
  • il sistema “rescue garden”, sensibile a vibrazioni fino a due hertz e a variazioni di inclinazione fino a un grado.

Non è stato invece possibile recuperare i volumi conservati nel seminterrato. L’area coincide con la porzione di terreno già ceduta: i tempi richiesti avrebbero esposto i soccorritori a un rischio eccessivo.
Resta comunque un intervento fondamentale per la tutela della memoria storica di Niscemi, che ha permesso di salvare una parte significativa di un patrimonio culturale unico.

Dalla stessa categoria

Ultime News