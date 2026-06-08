Ballottaggi, Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento: “Grande emozione”. Affluenza in calo / Video

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di Italpress - 08 Giu 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Michele Sodano è il nuovo sindaco di Agrigento. Quando sono state scrutinate tutte e 57 le sezioni, il candidato del centrosinistra ha ottenuto tocca il 72,31% con 14.908 preferenze. Il suo sfidante al ballottaggio, Gerlando Alonge del centrodestra, si è fermato al 27,69% con 5.710 voti. “E’ una grande emozione, si aggiunge la responsabilità di guidare la città, affinchè si possa risollevare e sono certo che sarà un’operazione, un’avventura che faremo insieme come agrigentini. Non possiamo più vedere questa città ridotta così. E’ il momento di cominciare a sognare e di lavorare per un sogno”, ha detto Sodano, parlando già da sindaco.

L’affluenza alle ore 15 ad Agrigento è del 41,03%, in calo rispetto al 59,19% del primo turno (-18,16). Affluenza in calo anche a Bronte, nel Catanese, dove si è recato alle urne il 55,19% dei votanti, in calo rispetto al 61,55% del primo turno (-6,36%); ed a Ispica, nel Ragusano, dove si è recato alle urne il 51,30% dei votanti, in calo rispetto al 62,25% del primo turno (-10,95%).

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– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).