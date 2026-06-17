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Asta benefica per Alessia La Rosa. Le maglie del Palermo calcio raccolgono oltre 10mila euro

di Andrea Scarso - 17 Giu 2026





La solidarietà della tifosi del Palermo Calcio ha dato vita a un risultato straordinario. La recente asta benefica ha superato il traguardo dei 10.000 euro raccolti. L’iniziativa ha visto come protagoniste le maglie da gara speciali indossate dai calciatori in occasione della semifinale d’andata dei playoff di Serie B disputata contro il Catanzaro il 17 maggio. Ciascuna divisa presentava una patch commemorativa dedicata alla memoria di Alessia La Rosa, la giovanissima sostenitrice della squadra scomparsa il 12 maggio all’età di soli 8 anni, dopo aver affrontato con immenso coraggio una lunga battaglia contro il cancro.

I fondi ottenuti tramite le oltre mille offerte registrate sulla piattaforma e-commerce ufficiale saranno interamente devoluti ad Aslti ODV Liberi di crescere. La realtà di Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili, è attiva fin dal 1982 presso l’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Civico di Palermo e supporta quotidianamente le famiglie e i bambini nel percorso di cura. Come specificato dalla stessa società sportiva in una nota ufficiale, l’obiettivo del progetto è “fare in modo che il grande abbraccio collective tributato ad Alessia continui a trasformarsi in un gesto concreto di sensibilizzazione e sostegno per tutte le ‘Alessie’ che, insieme ai rispettivi cari, combattono ogni giorno la propria battaglia”.

La risposta dei partecipanti all’asta ha confermato la forte vicinanza dell’intera città alla famiglia della piccola e alla causa oncologica pediatrica. Oltre al valore economico complessivo delle donazioni, l’evento ha registrato un momento dal profondo significato simbolico. Uno degli acquirenti, dopo essersi aggiudicato una delle maglie più ambite e contese della collezione, ha scelto di donarla direttamente al Palermo Museum. Grazie a questo nobile gesto, il cimelio storico entra ufficialmente a far parte della collezione permanente custodita all’interno dello stadio Renzo Barbera, assicurando che la memoria e il sorriso della giovanissima tifosa restino impressi per sempre nel cuore della storia calcistica del club.