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All’Università di Palermo il Welcome Day 2026, presentate le nuove Lauree Magistrali / Video

di Italpress -



PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolto a Palermo il Welcome Day 2026 delle Lauree Magistrali, iniziativa organizzata dal Centro Orientamento e Tutorato UniPa e rivolta a laureati e laureandi triennali.

“La continua crescita di UniPa è un risultato che premia una strategia articolata, che incide su attrattività, qualità dell’offerta formativa e posizionamento internazionale. L’aumento complessivo degli iscritti è l’indicatore principale di questa dinamica – dichiara Enrico Napoli, Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Palermo Un segnale particolarmente significativo viene proprio dalle lauree magistrali, step formativo da cui si misura in maniera precisa una capacità fondamentale per un Ateneo come il nostro: quella di trattenere e attrarre capitale umano qualificato. Lo scorso anno, infatti, gli iscritti alle lauree magistrali sono aumentati del 14,7% rispetto all’anno precedente e addirittura del 42%, oltre 1.000 immatricolati in più, rispetto a quattro anni prima. L’offerta formativa delle Lauree magistrali per l’Anno Accademico 2026/2027 si presenta ricca di novità e siamo certi che proseguirà il trend positivo di questi ultimi anni. Il prossimo anno saranno attivati anche altri nuovi corsi di laurea o curricula magistrali interamente in lingua inglese, per numero complessivo di 22 corsi magistrali internazionali. In questo quadro l’internazionalizzazione rappresenta uno dei driver principali. Gli studenti internazionali rappresentano oggi il 12% degli iscritti alle magistrali e i numeri sono destinati ad aumentare. I Welcome Day, come tutte le attività collegate all’orientamento universitario, sono opportunità significative per i nostri giovani e importanti per tutta l’Università. Per noi è fondamentale sostenerli nel passaggio cruciale della scelta, sia all’inizio del loro percorso di studi, sia di fronte a quello che metaforicamente definiamo “ultimo miglio”, ovvero il ponte diretto e determinante tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro”.

Lauree magistrali di nuova attivazione per l’Anno accademico 2026/2027. LM-23 R Sustainable and Resilient Pavement Engineering (Corso Interateneo in parte Online) – Dipartimento di Ingegneria. Corso che intende formare di professionisti altamente qualificati in grado di progettare, gestire e trasformare le infrastrutture di trasporto in un contesto fortemente influenzato dal cambiamento climatico, dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità.

LM-6 Bio Sciences and Global Change – Dipartimento Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche. Corso bilingue (italiano e inglese) che intende formare biologi in grado di comprendere e affrontare le principali sfide ambientali legate al cambiamento globale, alla perdita di biodiversità, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse biologiche e alla sostenibilità degli ecosistemi.

Il Corso integra competenze biologiche, ecologiche, ambientali e paleo-geoclimatiche per fornire una visione completa dei processi che regolano il funzionamento della biosfera. LM-77 R Economia e Management delle Imprese Artigiane e delle PMI – Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche.

Corso concepito per intercettare e valorizzare le nuove esigenze culturali, economiche e professionali del sistema produttivo siciliano e italiano, caratterizzato da una presenza dominante di imprese artigiane e PMI. Lauree magistrali/Curricula in lingua inglese Entrepreneurship and Management Curriculum within the Programme in Business & Economic Sciences – LM 77; Statistics and Data Science – LM Data, LM-82 R; Tourism systems and hospitality management – LM-49 R; Economic and Financial Analysis Curriculum within the Programme in Economic and Financial Sciences – LM-56 R; Spatial Planning – LM-48; Development and Migration Studies – LM-81; Migrations, Rights, Integration – LM-90 R; Automation and Systems Engineering – LM 25 R; Management Engineering (sia in presenza che online) – LM-31; Electronics Engineering – LM-29; Electronics and Telecommunications Engineering (Online) – LM-29&27; Computer Science and Artificial Intelligence – LM-18; Mediterranean Food Science and Technology – LM-70 R; Environmental Science and Technology – LM-75 R; International Relations, Politics & Trade (Online) – LM-52 R; International Relations/Relazioni Internazionali – LM-52 R; Transnational German Studies – LM-37 R.

 

-Foto xd6/Italpress-
(ITALPRESS).

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