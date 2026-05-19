Alaa Faraj torna in libertà dopo 11 anni, ora la revisione del processo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 19 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Alaa Faraj ha lasciato il carcere dell’Ucciardone di Palermo dopo 11 anni. Il giovane libico era stato condannato a 30 anni perché ritenuto uno degli scafisti della strage di Ferragosto del 2015. Sul suo caso era arrivata la grazia parziale concessa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e ieri inoltre dalla Corte d’Appello di Messina è arrivato il via libera alla revisione del processo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).