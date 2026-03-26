Al via la stagione estiva dell’Aeroporto di Palermo con 105 destinazioni e 10 nuove rotte

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di Italpress - 26 Mar 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 105 le destinazioni che collegheranno 28 paesi con l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo: 25 rotte nazionali, 78 internazionali e 2 intercontinentali. 37 le compagnie aeree che faranno viaggiare milioni di passeggeri dallo scalo palermitano; 10 le nuove destinazioni che esordiranno proprio in estate e 3 le nuove compagnie che toccheranno le piste dello scalo aereo palermitano gestito da Gesap: Jet2, Wizz Air e Km Malta Airlines, a conferma del crescente appeal grazie alle azioni messe in campo dello scalo palermitano nel panorama europeo. La stagione estiva che inizierà domani, 27 marzo 2026, si preannuncia intensa e dinamica, con +12% di voli totali (47.914), +26% internazionali (19.485) e +5,8% domestici (28.429). La capacità totale dei posti in vendita cresce del 14% (8.682.744). L’offerta nei voli domestici aumenta del 9,5% (oltre 5 milioni di posti), mentre quella internazionale sale del 22% (3.625.766). Nel 2026, all’aeroporto di Palermo si è aggiunta la base operativa della compagnia Wizz Air che porta a cinque il totale delle basi: Ryanair (47 destinazioni), Volotea (19), Wizz Air (11), Ita (2), Aeroitalia (1). Il trend positivo è già evidente: nei primi mesi dell’anno, il traffico passeggeri cresce del +5,5%, mentre l’indice di connettività registra un +10,5%, con forte spinta sul segmento internazionale. La media passeggeri per volo è di 152. La forte stagione estiva indica che il Falcone Borsellino è uno scalo in forte espansione, e Gesap, la società di gestione, ha un piano preciso per trasformarlo in un hub competitivo a livello continentale. Il cuore del piano industriale è un programma di investimenti da 252 milioni di euro, che include un forte potenziamento del terminal, con focus sull’area internazionale, con particolare attenzione alla componente internazionale; una migliore qualità dei servizi.

“L’ampliamento dell’offerta dell’aeroporto Falcone Borsellino, con oltre cento destinazioni e nuove rotte internazionali, rappresenta un risultato strategico per Palermo – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – Questo sviluppo rafforza il ruolo della città come porta d’accesso al Mediterraneo e sostiene concretamente la crescita del turismo e dell’economia locale. I numeri lo confermano: nel 2025 Palermo ha superato i 2 milioni di turisti, un dato che testimonia l’attrattività crescente della città e che trova nei nuovi collegamenti aerei un ulteriore impulso – conclude Lagalla – L’aumento delle rotte e degli investimenti consolida un percorso di sviluppo che guarda al futuro con ambizione. Continueremo a lavorare per rendere Palermo sempre più connessa, competitiva e accogliente”. Nel 2025 lo scalo ha raggiunto 9,2 milioni di passeggeri (+10%), confermandosi nono aeroporto in Italia e 47esimo in Europa. “L’aeroporto di Palermo non è più soltanto un punto di transito, ma una vera piattaforma strategica per lo sviluppo economico e turistico della Sicilia – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, società di gestione dello scalo aereo palermitano – Stiamo costruendo un hub sempre più competitivo a livello europeo, con una forte vocazione internazionale e una crescita equilibrata tra traffico domestico e globale. Il nostro obiettivo è superare nel 2026 la soglia dei 10 milioni di passeggeri, generando valore concreto per il territorio e rafforzando il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo”.

Dai principali hub europei come Parigi, Londra, Madrid e Berlino, fino ai collegamenti intercontinentali con New York (Jfk) e Newark (Ewr), Palermo si consolida come porta d’accesso strategica al Mediterraneo. Il traguardo dei 10 milioni di passeggeri nel 2026 rappresenta non solo un record storico, ma anche un volano economico: 860 milioni di euro di impatto sul territorio e 3,2% del prodotto interno lordo (Pil) provinciale. Il miglioramento della customer experience passa attraverso interventi concreti: sette fontanelle d’acqua potabile, di cui quattro con possibilità di refill, 25 nuove postazioni di ricarica per device, 200 nuove sedute di nuova generazione più ergonomiche; 2 nuove aree di lavoro multifunzionali, wi-fi potenziato e spazi smart per business traveler. Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all’aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati) e wine bar Planeta in area air side; l’ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. Ad aprile 2026 apriranno l’area Kids e un’area Pet esterna di 300 metri quadrati, con zone relax e panchine.

Gesap ha deciso di puntare molto alla transizione energetica. L’aeroporto di Palermo ha avuto confermato il livello 3+ “Neutrality” dell’Airport carbon accreditation e punta al livello 4 nel 2026. Gli impianti fotovoltaici attivati producono oltre 734.000 kWh l’anno, pari al 6,2% del fabbisogno dello scalo. E’ previsto nel prossimo biennio il sistema 400 Hz per alimentare elettricamente gli aeromobili, mentre è in corso di pianificazione la sostituzione dell’illuminazione con Led, così come è in corso la pianificazione della conversione della flotta aziendale con veicoli elettrici e l’ottimizzazione dei sistemi Hvac.

– foto ufficio stampa Gesap –

(ITALPRESS).