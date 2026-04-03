Al via la pulizia straordinaria del litorale di Mondello: rimozione della posidonia

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di Italpress - 03 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Sono scattate all’alba di questa mattina le operazioni di pulizia, rimozione e spazzamento del litorale di Mondello, colpito da un massiccio spiaggiamento di posidonia. L’intervento, coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, è reso possibile dall’attuazione dell’autorizzazione regionale n. 77 del 10 marzo 2026. Il piano d’azione prevede: La raccolta della posidonia accumulata sui marciapiedi del lungomare “Ferruccio Barbera” per l’invio agli impianti di compostaggio con la pulizia straordinaria di viali e marciapiedi; mentre l’intervento per il trattamento della posidonia spiaggiata sul bagnasciuga terrà conto della circolare pubblicata ieri dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e per questo motivo sarà trattata successivamente.

Per l’operazione, la Rap ha mobilitato una task force composta da un bobcat, una motrice con cassone scarrabile e diversi autocarri leggeri impegnati a rimuovere rapidamente gli accumuli lungo la costa.

“L’obiettivo è restituire il decoro del belvedere entro la domenica di Pasqua”, ha dichiarato l‘Assessore all’Ambiente Pietro Alongi. “Vogliamo garantire la piena fruibilità del litorale ai turisti e ai numerosi visitatori attesi per le festività pasquali, assicurando una cartolina degna della nostra città. “Nei prossimi giorni, si interverrà – continua l’assessore – anche per rimuovere la posidonia accumulata a Piazza Beccadelli su Sferracavallo”.

“Per assicurare gli immediati interventi – spiega il Presidente della RAP Giuseppe Todaro – è stata attivata una nuova sede sui luoghi che funge da punto nevralgico per le attività del territorio. A seguito dell’accordo firmato ieri con le organizzazioni sindacali, inoltre, l’azienda garantirà durante i giorni di Pasqua e Lunedì dell’Angelo tutti i servizi impiegando il massimo delle forze. Con questa programmazione, RAP risponde con prontezza alla volontà del Sindaco, impegnando già da oggi, (vedi la rimozione delle alghe a Mondello), uomini e mezzi, per fronteggiare l’aumento della produzione dei rifiuti tipico dei weekend e delle festività”.

“Mai come quest’anno la gestione di Mondello in vista della stagione estiva rappresenta una sfida che va affrontata con impegno, programmazione e pieno coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti – dichiara il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla -. Proprio per questo ho già riunito attorno a un tavolo le aziende partecipate, il Comando di Polizia municipale e la Protezione civile, con l’obiettivo di pianificare per tempo i servizi e prevenire eventuali criticità, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. Il piano straordinario messo in campo va in questa direzione e dimostra la volontà di garantire decoro, efficienza e piena fruibilità del litorale. Resta però fondamentale – conclude il Sindaco – anche la collaborazione dei cittadini e dei visitatori: i risultati migliori si raggiungono solo se tutti contribuiamo a rispettare e amare Mondello, che è un patrimonio della città”.

-Foto ufficio stampa Comune di Palermo-

(ITALPRESS).