Ai Palermo Ladies Open Bronzetti, Jones e Ibragimova volano in semifinale

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di Italpress - 24 Lug 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Lucia Bronzetti e Francesca Jones sono le prime due semifinaliste della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”. L’azzurra e la britannica hanno conquistato il pass per le semifinali al termine di due incontri intensi e combattuti, raggiungendo Alevtina Ibragimova, che ha portato a casa la lunga maratona andata in scena sulla terra rossa del Campo 6 del Country Time Club contro Clara Burel. E’ ancora in corso, invece, l’ultimo quarto di finale tra Fiona Ferro e Mina Hodzic, dal quale uscirà l’avversaria della romagnola nelle semifinali del Wta 125 del capoluogo siciliano.

Bronzetti ha dovuto lottare più del previsto per piegare la resistenza della marocchina Malak Yasmine Kabbaj. L’azzurra si è aggiudicata il primo set per 6-3, ha subito il ritorno dell’avversaria nel secondo parziale (2-6), ma nel set decisivo ha cambiato passo, imponendosi con un netto 6-0 al termine di una sfida dura anche sotto il profilo fisico.

“E’ stata una partita molto dura, ma rispetto agli altri match sento di aver giocato meglio – ha detto Bronzetti -. Sono fiduciosa per i prossimi incontri e sono contenta per la vittoria. Il medical time-out? Le energie ci sono, forse un pò di stress nervoso. Adesso ho un giorno per recuperare al meglio. Rispetto ai primi giorni si sta meglio, le condizioni non sono facili, ma mi piace giocare qui la sera. Il sostegno del pubblico si è fatto sentire, mi ha aiutata nei momenti difficili”.

Ancora più sofferta la vittoria di Jones. La britannica ha superato Jennifer Ruggeri in rimonta con il punteggio di 4-6 6-3 6-2, nonostante abbia dovuto fare i conti per gran parte della partita con problemi intestinali. Una prestazione di straordinario carattere quella della britannica, che ha stretto i denti fino all’ultimo punto, lasciando poi il campo sorretta dai fisioterapisti. Per Jennifer Ruggeri resta il rammarico di un’occasione importante sfumata, ma la determinazione mostrata da Jones ha fatto la differenza nei momenti decisivi.

Incerta fino all’ultimo colpo la partita dei quarti tra Ibragimova e la francese Burel, conclusa dopo 2 ore e 45 minuti di gioco con il successo in rimonta della 21enne russa per 3-6 7-6 (5) 6-4. Un match di grande equilibrio, deciso soltanto nel terzo set dopo un combattutissimo tie-break nel secondo parziale. Con questa vittoria, Ibragimova registra il nuovo best ranking: virtualmente è numero 231 del mondo. Per lei una doppia soddisfazione dopo che lo scorsa settimana, per la prima volta, si era qualificata per il main draw di un torneo Wta, a Iasi, eliminata al secondo turno per mano di Paula Badosa, dopo aver condotto per 4-1 nel terzo set.

Domani non prima delle ore 19 prenderà il via la prima semifinale del singolare, che vedrà di fronte Francesca Jones e Alevtina Ibragimova. A seguire sarà la volta di Lucia Bronzetti, che affronterà la vincitrice del match fra Ferro e Hodzic.

– foto Ufficio Stampa Palermo Ladies Open –

(ITALPRESS).