Aeroporto di Palermo, Gesap “Al momento nessun allarme carburante, voli regolari”

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di Italpress - 07 Apr 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “All’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo al momento non si riscontrano criticità sull’approvvigionamento di carburante per aviazione Jet A1”. Lo rende noto la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “L’operatività dei voli non ha subito conseguenze. Pur in un contesto di monitoraggio della situazione, che richiede comunque un approccio prudenziale, siamo costantemente in contatto con i nostri fornitori e operatori al fine di garantire tempestiva reattività ed evoluzioni nella fornitura del carburante”, fanno sapere dalla società di gestione.

“Il Comune segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione legata all’approvvigionamento di carburante per il trasporto aereo, che sta interessando il contesto nazionale e internazionale – dice Roberto Lagalla, sindaco di Palermo – In queste ore sono stato costantemente in contatto con i vertici della Gesap per monitorare ogni sviluppo e garantire un aggiornamento tempestivo. Allo stato attuale, l’operatività dello scalo Falcone Borsellino non sta subendo conseguenze e i voli proseguono regolarmente. Continueremo a seguire la situazione con la massima prudenza e responsabilità, pronti a intervenire qualora si rendesse necessario”, conclude il sindaco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).