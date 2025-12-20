Aeronautica Militare, trasporto sanitario d’urgenza per un paziente da Pantelleria a Palermo

Italpress Notizie Sicilia

di Italpress - 20 Dic 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Nella tarda serata di ieri si è concluso un trasporto sanitario d’urgenza effettuato da un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il volo ha permesso il trasferimento immediato dall’isola di Pantelleria a Palermo di un uomo, in imminente pericolo di vita. La missione di soccorso è stata attivata su richiesta della Prefettura di Trapani.

Il paziente, precedentemente ricoverato presso l’Ospedale isolano, necessitava di cure specialistiche urgenti che sono state assicurate attraverso il trasferimento presso l’Ospedale Civico di Palermo. L’aereo è decollato dall’aeroporto di Pantelleria alle ore 21:20. Durante l’intero tragitto, il paziente è stato assistito da un’equipe medica specializzata. Il velivolo è atterrato a Palermo poco dopo le 22, dopo circa un’ora di volo. Una volta giunti a destinazione, l’uomo è stato immediatamente trasferito in ambulanza presso la struttura ospedaliera di destinazione. L’intervento è stato coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

(ITALPRESS).