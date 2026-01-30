A Palermo confronto tra istituzioni e imprese sul futuro delle aree industriali siciliane

Italpress Notizie Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Governance pubblica, investimenti privati e semplificazione delle procedure: questi i temi cardine per le aree industriali siciliane nel 2026 e oltre, tutti aspetti su cui è indispensabile un cambio di passo per proseguire nel solco del lavoro portato avanti negli ultimi anni. Tali riflessioni sono al centro di un incontro tenutosi a Villa Airoldi a Palermo e intitolato ‘Spazi, imprese, futuro. La piattaforma Irsap per aree industriali più competitive’: presenti tra gli altri l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e diversi rappresentanti del mondo imprenditoriale dell’isola. L’evento si presenta come un momento di confronto su quanto è stato già fatto e quanto ancora andrà fatto. La parola d’ordine è competitività: in un contesto in crescita come quello siciliano, mettere in campo ulteriori strumenti può rendere il territorio ancora più attrattivo per gli investitori.

“Abbiamo lavorato per destinare importi significativi a Irsap, parliamo di 500 milioni per la riqualificazione delle aree industriali – sottolinea Tamajo, – Abbiamo fatto un bel lavoro su tutte quelle della Sicilia, provincia per provincia, per ridare la possibilità alle aziende di insediarsi qui. Oggi la Sicilia è una terra che cresce ed è attrattiva dal punto di vista commerciale: dobbiamo riqualificare le aree e creare spazio per far insediare le aziende che credono in questa terra. La Sicilia cresce più delle regioni del nord, quindi dobbiamo sfruttare questo periodo cercando di mettere a terra tutte le risorse a disposizione: fondi europei e Zes sono strumenti importanti in termini di attrattività”. L’assessore si sofferma poi sugli strumenti già messi o da mettere in campo dalla Regione per rafforzare la competitività delle aziende, soprattutto “nel campo dell’innovazione e della ricerca: i nostri bandi sono all’altezza della situazione e le richieste sono tante, questo significa che il mondo produttivo siciliano ha molta vitalità ed energia e crede nello sviluppo del territorio”.

Per Marcello Gualdani, commissario di Irsap Sicilia, la strada tracciata è quella giusta: “Siamo già operativi grazie all’assegnazione dei fondi ad opera della Regione: l’area industriale di Carini è in corso d’opera, così come Lercara Friddi e altri comprensori. Questo governo regionale ha avuto grande attenzione per le industrie della Sicilia: il Pil è in crescita, più diamo un segnale positivo alle aree industriali più un imprenditore è stimolato a investire sulla Sicilia”.

