A Bagheria realizzata una stanza sensoriale per i minori affetti da autismo grazie al contributo di UniCredit

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di Italpress - 13 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Una stanza sensoriale per minori affetti da autismo è stata realizzata a Bagheria, nel Palermitano, dall’Associazione Redivivi Ets, grazie al contributo di UniCredit. L’associazione è stata costituita nel 1993 per creare nel quartiere San Filippo Neri di Palermo un punto di riferimento per famiglie, giovani e anziani che vivono in condizioni di disagio ed emarginazione per difficoltà economiche.

Con il progetto “La stanza sensoriale-Bagheria”, Redivivi ha creato all’interno del centro diurno Hakuna Matata, nella sede della Fondazione Trigona a Bagheria, un’apposita stanza sensoriale con un’attenzione particolare ai minori affetti da disturbi dello spettro autistico. Il centro diurno ha una capienza per 30 minori ed offre servizi di trattamento terapeutico e supporto per migliorare lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie e sociali dei bambini coinvolti.

La stanza sensoriale, realizzata grazie al contributo di UniCredit, è uno spazio appositamente attrezzato con strumenti di stimolazione sensoriale (attrezzature e dispositivi interattivi, pannelli tattili, luci soffuse, suoni rilassanti) per ridurre l’ansia e favorire la regolazione emotiva e la risposta agli stimoli esterni, con l’obiettivo di contribuire al benessere psicofisico dei minori.

“Per UniCredit essere vicini alle comunità del territorio in cui opera è una responsabilità e un impegno che si concretizza anche attraverso il sostegno a tutte quelle iniziative che promuovono l’inclusività di soggetti fragili e vulnerabili – ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – In particolare l’intervento per la realizzazione della stanza sensoriale di Bagheria, è stato reso possibile grazie al Progetto Carta Etica: il 2 per mille delle spese effettuate con questa carta, senza costi aggiuntivi per i titolari, alimenta un fondo destinato a iniziative di solidarietà a favore delle Organizzazioni del Terzo Settore. Dal 2011, in Sicilia, tale strumento ci ha permesso di sostenere oltre 220 realtà, con un contributo complessivo pari a 2,8 milioni di euro, generando un beneficio diffuso per le comunità locali”.

“Ringraziamo UniCredit per avere creduto nel valore sociale di questo progetto attraverso il sostegno del programma Carta Etica e per aver scelto di investire concretamente nel benessere dei minori e delle famiglie del nostro territorio – ha aggiunto Roberto Cascio, Presidente dell’Associazione Redivivi -. La stanza Snoezelen non rappresenta soltanto un ambiente terapeutico innovativo, ma un luogo in cui ogni bambino potrà sentirsi accolto, compreso e supportato nel proprio percorso di crescita. Questo servizio avrà un impatto concreto e duraturo sulla comunità, contribuendo a costruire una cultura sempre più attenta all’inclusione, al benessere e alla dignità delle persone più fragili. La collaborazione tra REDIVIVI e UniCredit rappresenta un esempio concreto di come il dialogo tra terzo settore e realtà imprenditoriali possa generare valore sociale e opportunità reali per il territorio e per le famiglie”.

-Foto ufficio stampa UniCredit-

(ITALPRESS).