Varchi “Con ‘Liberi di scegliere’ spezziamo la trasmissione ereditaria della cultura mafiosa”

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di Italpress - 22 Mag 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Nessun bambino deve essere condannato dal contesto in cui nasce, soprattutto quando è segnato da dinamiche criminali e mafiose. Spezzare la trasmissione ereditaria della cultura mafiosa è il cuore della proposta di legge bipartisan ‘Liberi di scegliere’, nata dal lavoro della Commissione Antimafia e della sua presidente Chiara Colosimo, della quale sono relatrice e che martedì approderà in Aula alla Camera”. Lo ha detto il segretario di Presidenza della Camera, Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia, intervenendo oggi pomeriggio a Palermo al convegno “Liberi di Scegliere”, alla presenza di autorevoli rappresentanti della magistratura, degli uffici giudiziari e del mondo accademico.

“Questa norma mette al centro il superiore interesse del minore, offrendo un’alternativa concreta fatta di scuola, lavoro ed educazione alla legalità. Non basta sottrarre i ragazzi al rischio: occorre accompagnarli verso un futuro possibile, costruito su regole, responsabilità e dignità”. “Se la mafia si trasmette come un’eredità, lo Stato deve essere lo strumento per interromperla: non erediti il destino, scegli la tua libertà”, ha affermato la parlamentare di Fratelli d’Italia. “Il progetto – ha concluso la Varchi – si rivolge anche ai familiari che dimostrano una reale volontà di allontanarsi dall’ambiente criminoso, prevedendo percorsi di supporto e reinserimento. Spezzare davvero la catena significa intervenire sull’intero contesto, non solo sui singoli”.

– foto ufficio stampa Carolina Varchi –

(ITALPRESS).