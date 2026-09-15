Unicredit, Evola “Crediamo fortemente nel talento delle nuove generazioni”

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di Italpress - 15 Set 2026

PALERMO (ITALPRESS) – “Le Vie dei Tesori è una straordinaria opportunità per l’economia siciliana, perchè è in grado di generare indotto e ricchezza a supporto del territorio nonchè riveste un ruolo importante anche in termini di destagionalizzazione dei flussi di turisti italiani e stranieri che ormai fanno registrare un picco di presenze sul territorio proprio durante questo periodo”. Lo ha detto Vincenzo Evola, responsabile sviluppo territorio di Unicredit Sicilia, partecipando alla conferenza di presentazione della ventesima edizione del Festival “Le Vie dei Tesori” in via Magliocco, sede della Regione della Banca.

“C’è però un altro punto molto rilevante che voglio sottolineare: Le Vie dei Tesori coinvolge tantissimi giovani del nostro territorio; questo ha un grande significato se consideriamo il contesto, che purtroppo non è molto favorevole ai nostri ragazzi: dalla altissima presenza di NEET, al tasso di disoccupazione giovanile che è il doppio di quello in Italia, alla purtroppo sempre più massiccia ‘fuga dei talenti’ – ha spiegato il manager -. Proprio dai giovani dipende il futuro della Sicilia e contribuire al loro ingaggio e più in generale chiaramente alla loro occupazione è fondamentale, perchè questa è il primo e significativo driver per la crescita prospettica di un territorio. In UniCredit crediamo fortemente nel talento delle nuove generazioni e in questi ultimi anni siamo impegnati nel dare un segnale concreto attraverso nuove assunzioni di giovani impiegati nella rete commerciale italiana, anche sul territorio siciliano”.

Nel periodo compreso tra il 2025-2027 la Banca conta di investire e formare attraverso ulteriori 9.000 assunzioni a livello globale, di cui 1.000 in Italia già realizzate nel corso del 2025.

-Foto ufficio stampa Unicredit-

(ITALPRESS).