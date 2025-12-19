Cronaca

Undicenne abusato all’uscita da scuola: indagine della Procura per i minorenni di Palermo

di Bianca Giunta - 19 Dic 2025





C’è una soglia invisibile che separa l’infanzia dalla paura. In un paese delle Madonie, nel Palermitano, quella soglia è stata varcata con violenza nei giorni scorsi, quando un bambino di undici anni, studente al primo anno delle scuole medie, sarebbe stato aggredito, secondo quanto riporta oggi Repubblica Palermo, sessualmente da un gruppo di ragazzi che frequentano il suo stesso istituto.

La famiglia, dopo aver ascoltato il racconto sconvolgente del figlio, ha sporto denuncia. Il fascicolo è ora nelle mani della Procura per i minorenni di Palermo, diretta da Claudia Caramanna, che ha attivato immediatamente le procedure previste per i reati di violenza. Un’indagine ancora in fase iniziale, dai contorni non del tutto definiti, nella quale restano da chiarire movente, dinamica e responsabilità.

Nella giornata di oggi la procuratrice ascolterà il minore in un contesto protetto, alla presenza di uno psicologo, come stabilito dal protocollo del codice rosso. Sarà un passaggio delicato, necessario per dare voce alla vittima senza aggiungere altro dolore a quello già subito. Il bambino frequenta la stessa scuola dei presunti aggressori, alcuni dei quali risulterebbero più grandi di lui. L’episodio sarebbe avvenuto all’esterno dell’edificio scolastico, ma gli investigatori stanno verificando se vi siano stati comportamenti violenti o persecutori anche all’interno della scuola Un punto fermo, al momento, è il racconto fatto dal piccolo alla madre subito dopo il rientro a casa.