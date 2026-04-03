Una donna accoltellata a Catania, è in gravi condizioni: fermato l’ex marito

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di Italpress - 03 Apr 2026

CATANIA (ITALPRESS) – È stato individuato e accompagnato presso il Comando provinciale dei Carabinieri, in piazza Verga, l’uomo sospettato di essere l’autore della violenta aggressione ai danni di una 51enne catanese, avvenuta nella serata di ieri nel quartiere Picanello di Catania.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito ai Carabinieri di stringere man mano il cerchio attorno all’uomo, un 56enne del posto, ex marito della donna, scarcerato l’8 marzo scorso. Attraverso una serrata attività di ricerca e il presidio delle possibili vie di fuga del quartiere, i militari sono riusciti a rintracciarlo in Piazza Giambattista Pergolesi, dove è stato bloccato.

Accompagnato presso gli uffici del Nucleo Investigativo, è stato sottoposto ai preliminari rilievi da parte della Sezione Investigazioni Scientifiche, che è riuscita a isolare campioni di sangue dai suoi indumenti, per le successive analisi tecniche. Sono tuttora in corso indagini finalizzate ad accertare le eventuali responsabilità dell’uomo e l’esatta dinamica dei fatti. L’intervento trae origine da quanto accaduto nella serata di ieri in via Villa Glori, dove la donna è stata colpita con diverse coltellate.

La coppia ha quattro figli, di cui uno minorenne. Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità familiare. L’uomo avrebbe raggiunto la vittima a bordo di uno scooter, aggredendola sul marciapiede e inseguendola anche all’interno di un esercizio commerciale dove la donna aveva tentato di trovare riparo, per poi allontanarsi rapidamente, abbandonando sul posto il mezzo e l’arma utilizzata, un coltello da cucina.

La 51enne, gravemente ferita in più parti del corpo, è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso l’ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e si trova tuttora ricoverata in condizioni critiche.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).